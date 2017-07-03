「毛胚屋」該不該買？你一定要注意的 5 大重點！

去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。這一所房子之所以會那麼便宜，全因為它是「毛胚屋」！那麼什麼叫做「毛胚屋」呢？它的優點和缺點分別是什麼？如果我決定要買毛胚屋的話，那麼裝潢時有什麼要注意的地方？而如果買房時有糾紛，我又可以找誰來幫忙呢？今天homify的文章所包含的正是你不可忽略的五大重點！

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