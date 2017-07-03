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營造工程，主攻住宅工程。營業路線為住宅室內外裝修工程及住宅新建工程
一個家最重要的裝潢非地板莫屬，不僅是室內空間面積最大的，且不同於一般家具的可替換性，在一開始裝潢時沒有挑好，入住後才想重新設計，可是一件及其困難的大工程。因此挑選地板材質，可是打造室內空間設計最初也是最重要的一步，下面教你認識幾種常見的地板材質，帶你找出最適合自己與居家空間的地板材質，打造時尚與實用兼具的地板設計，讓你居家生活有型又愜意。
去年在屏東就有一棟3層樓的透天厝只賣50萬元新台幣，引起網路上的熱烈討論。這一所房子之所以會那麼便宜，全因為它是「毛胚屋」！那麼什麼叫做「毛胚屋」呢？它的優點和缺點分別是什麼？如果我決定要買毛胚屋的話，那麼裝潢時有什麼要注意的地方？而如果買房時有糾紛，我又可以找誰來幫忙呢？今天homify的文章所包含的正是你不可忽略的五大重點！
對於家族成員眾多，生活需求相對也眾多的家庭來說，自地自建是最能讓每位居者”包君滿意“的方式。如果你是懷有自建夢，但卻尚未有具體構想的初學者，這本點子簿為你集結了 18 款造型不同的獨棟好宅設計。不論是現代風、地中海風、鄉村風或是極簡風，你皆能找到最符合你的願景與理想的款式。現在馬上出發欣賞！