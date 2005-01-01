奕成門業有限公司成立於 2005 年，為一提供有效利用空間解決方案商家，旗下產品【歐樂利摺疊式電動門】所有零組件均台灣設計製造，擁有關鍵性技術，取得多項發明專利與新型專利。設計其概念為《大門片、小收藏、低噪音、高品質》，可運用門片的收藏特性，裝置在別墅車庫門、室內隔間活動牆、百貨專櫃閉店門、陽台防颱、工業廠房等區域。透過門板造型上提供多樣模組化設計，可裝置成任何樣子，如內嵌雙層鋁合金板、強化玻璃、彩繪玻璃、噴砂玻璃、格柵花格、訂製木等，滿足消費者的各種需求。

歐樂利摺疊式電動門使用的智慧型控制系統為多重加密系統，降低被盜拷機率。而摺疊門本身的防壓裝置也與系統連線，或可外接紅外線偵測，增加門啟閉時的絕佳安全保護。亦可加裝遠端連線裝置，透過手機來啟閉摺疊門。 奕成門業領先的技術能力已深受業界的歡迎與肯定，多家國內外知名建設公司、建築師、設計師、國際專櫃品牌指定選用，並前後接受美國商業周刊 (BusinessWeek)、英國商業西班牙文雜誌 (EMPRENDEDORES) 採訪報導，成功外銷多國，歐樂利摺疊式電動門逐步成為高級別墅品牌的代表配備。