石聖石材二十多年來用心顧及設計師從色調、材質到紋路甚至於收邊，讓設計師輕鬆以視覺美感帶來質感的提升，更能展現出空間的高貴氣質。

石聖石材提供服務：

花崗石與大理石之原石及大板進口買賣；品質優良的石材施工工程。 目前在花蓮、台北八里、台中、竹北、高雄均設有展示中心。 主要服務客戶是業主、二次加工廠、設計師、建築師及建設公司等。 除原石及大板的銷售，也提供全方位、新工法的石材施工工程服務。

石聖石材從國外礦區開發、篩選原石，以確保花色、紋路品質及貨源充足；同時，無論製造加工、配送、到客戶服務，各環節無一事必躬親，堅持最高品質。此外，持續開發特殊及新穎石種，親赴歐洲、印度、巴西等地嚴選石材，使國內消費者能與國外石材設計主流同步。在辦公室營造舒適、明亮大器空間；在家居生活擁有豐富的室內風華

展場3D

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公司簡介

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市場行銷副總

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