你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
石聖石材
磁磚與石材 新北市八里區
概覽 1專案 (1) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 大理石美學, 石聖石材 石聖石材 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Brown
    大理石美學, 石聖石材 石聖石材 現代風玄關、走廊與階梯 大理石 Yellow
    大理石美學, 石聖石材 石聖石材 客廳 大理石 White
    +3
    大理石美學

    石聖石材二十多年來用心顧及設計師從色調、材質到紋路甚至於收邊，讓設計師輕鬆以視覺美感帶來質感的提升，更能展現出空間的高貴氣質。

    石聖石材提供服務：

    花崗石與大理石之原石及大板進口買賣；品質優良的石材施工工程。  目前在花蓮、台北八里、台中、竹北、高雄均設有展示中心。  主要服務客戶是業主、二次加工廠、設計師、建築師及建設公司等。  除原石及大板的銷售，也提供全方位、新工法的石材施工工程服務。

    石聖石材從國外礦區開發、篩選原石，以確保花色、紋路品質及貨源充足；同時，無論製造加工、配送、到客戶服務，各環節無一事必躬親，堅持最高品質。此外，持續開發特殊及新穎石種，親赴歐洲、印度、巴西等地嚴選石材，使國內消費者能與國外石材設計主流同步。在辦公室營造舒適、明亮大器空間；在家居生活擁有豐富的室內風華

    展場3D

    http://www.top-cosmos.com/modules/about/main

    公司簡介

    https://youtu.be/EgyZPFNO2wc

    歡迎討論任何石種搭配設計報價

    市場行銷副總 

    林志沛 James

    0985-868111

    02-26185269

    Line: frank.lin111

    服務區域
    新北市八里區
    地址
    249 新北市八里區
    台灣
    +886-985868111 www.top-cosmos.com
      Add SEO element