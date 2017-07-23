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我們在臥室待的時間佔一天的三分之一，同時也是休息充電的時刻，因此如果環境不佳的話，很容易影響到身心的狀態。不管是牆面與天花板的狀態，或是不良的收納設計與過大的家具，種種元素都能影響到臥室的舒適與美觀性，因此如果不滿意房間的現況的話，最好請室內設計師協助，進行翻新工程。這一次我們將要為你介紹 6 個臥室的翻新案，你將能看到各個設計師如何翻新舒眠區，並且利用各種元素提升空間的美感與機能。一起往下欣賞!
客廳是家中主要的交際場域，一家人常在此歡聚，也是與友同歡之處。考慮到客廳在家中所扮演的角色，在裝潢的時候必須將這個地方營造出溫馨氛圍，同時最好也要有其大氣之處。這一次我們將介紹 6 個出自台灣設計師之手的客廳翻新案，其成品涵蓋鄉村風、簡約時尚風、工業風… 等等。 正想翻新家中毫無風格的客廳嗎?一起往下找靈感!
如果你的家有足夠空間的話，你會怎樣規劃你的更衣室呢? 更衣室最重要的便是功能性，你可以讓室內設計師了解你所擁有的衣物，這樣便能打造出符合你的需求的完美更衣間。解決了功能性的問題後，你可以想想什麼樣的風格最適合你。如果你喜歡明亮溫暖的風格，木頭是最理想的材質，然而如果你的個性大膽，那麼黑色系的時尚設計便是絕佳的選擇。接下來我們為你集結了 21 種風格各異的更衣室設計，也許你可以從中找到一些不錯的好點子喔。