我們想做的不僅是建物(Building)，而是建築(Architecture)。

建築是獨立自由的藝術狀態。當它關照地域環境、省思生活本質、動態平衡箇中秩序，終將貼近內心深處的永恆。

上。埕

是我們對於建築的觀點，也是我們的信念。

上：指上乘，是深思熟慮之計。

埕：則是開闊廣場、凝聚情感之地。

建築是一條漫長的整合之路。

現代建築講求專業分工，一幢建物從規劃設計到居住生活，必須委由不同背景的專業人士「分工合作」方能完成，彼此角色分化且隔閡的被動機制，業主總是被迫地接受結果。透過「以埕為上」的論述與實踐，我們重新反省現代建築，邀集各領域的專業夥伴與我們一同走向整合之路。我們相信唯有透過整合型的工作模式，建築才能真正地為生命尋求一個安全、舒適與成長的理想環境。



