你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
上埕建築
建築師 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
概覽 12專案 (12) 1創意點子簿 (1)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 埕近│sensus plenior, 上埕建築 上埕建築 別墅 水泥 Grey
    埕近│sensus plenior, 上埕建築 上埕建築 別墅
    埕近│sensus plenior, 上埕建築 上埕建築 別墅
    +14
    埕近│sensus plenior
    店鋪住宅│建築之間, 上埕建築 上埕建築 排屋
    店鋪住宅│建築之間
    校園共讀站計畫│​閱讀森林, 上埕建築 上埕建築
    校園共讀站計畫│​閱讀森林, 上埕建築 上埕建築
    校園共讀站計畫│​閱讀森林, 上埕建築 上埕建築
    +5
    校園共讀站計畫│​閱讀森林
    家具館│家居生活, 上埕建築 上埕建築 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    家具館│家居生活
    埔鹽社區│定義精品, 上埕建築 上埕建築 房子 水泥 White
    埔鹽社區│定義精品, 上埕建築 上埕建築 房子
    埔鹽社區│定義精品
    埔心陳宅│適得其所, 上埕建築 上埕建築 獨棟房
    埔心陳宅│適得其所
    顯示全部12專案

    我們想做的不僅是建物(Building)，而是建築(Architecture)。

    建築是獨立自由的藝術狀態。當它關照地域環境、省思生活本質、動態平衡箇中秩序，終將貼近內心深處的永恆。

    上。埕

    是我們對於建築的觀點，也是我們的信念。

    上：指上乘，是深思熟慮之計。

    埕：則是開闊廣場、凝聚情感之地。

    建築是一條漫長的整合之路。

    現代建築講求專業分工，一幢建物從規劃設計到居住生活，必須委由不同背景的專業人士「分工合作」方能完成，彼此角色分化且隔閡的被動機制，業主總是被迫地接受結果。透過「以埕為上」的論述與實踐，我們重新反省現代建築，邀集各領域的專業夥伴與我們一同走向整合之路。我們相信唯有透過整合型的工作模式，建築才能真正地為生命尋求一個安全、舒適與成長的理想環境。


    服務
    建築│室內│景觀│工程
    服務區域
    • 不限
    • Taiwan
    • Taichung City
    • North District
    • 台中
    地址
    407台灣大道三段556巷15號
    407 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
    台灣
    +886-424526028 www.facebook.com/JRCHITECTURE15

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Add SEO element