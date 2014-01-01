弘悅國際室內裝修有限公司

沒有最好的空間，只有最適合自己的。而專屬的量身訂做，除了大量的雙向溝通，細部精緻的調整也是不可或缺，挖掘大量深埋心中淺意識的需求，了解“想要”與“需要”的拿捏，也就是設計工作者協助空間的使用者作穿針引線的工作。藉由對人文精神的注入及對藝術元素的增減搭配空間尺度的調整才能形塑宜人的空間生活氛圍。

--------人本為主的思考--------

雋永宜人的空間無須搭配風花雪月的附庸風雅或是急追流行的視覺衝擊，只要誠實的解析內心，無論是成長的背景、兒時的頑皮記憶或是對未來的展望，都將薈萃成為專屬的人文精神，專屬量身訂做的個人。

--------藝術元素的掌握--------

藝術無法言說，唯有沉澱安靜時刻心的對話才會大膽清晰的出現。經歷生活淬鍊的體會唯能形塑空間美學的精隨所在。而無論是對材質的搭配或是質感的呈現都在在地體現生活成長背景的軌跡。而這所謂的藝術與美學都該是獨一無二專屬於個人的時空刻劃與印記。

--------空間邏輯的省思--------

小區的改裝或是大幅的調整依訂有目的是為了形塑專屬個人的舒適空間，無論是線條的分割展現視覺感的舒適或是材質的延伸以及退縮或是延伸來區隔空間，都有專屬的獨特性。最適合個人的尺度與洞見就是最好的空間思考邏輯。

--------尺度空間的調配--------

空間設計最重要的就是形成專屬的空間呈現，這專屬於個人的空間質感與氛圍也就是之所以空間設計必須量身訂做最大的關鍵，亦是空間無法大量複製及生產的最主要因素。