最無痕的隔間術！17 種用地板材質與花樣區隔空間的設計

相信homify的忠實讀者們都已熟知甩開厚實牆面的輕盈隔間術，而其中一個最為巧妙的絕招便是利用不同的地板材質與花樣，進而無痕地劃分室內場域。接下來點子簿將要為你介紹17種利用不同地板材質與花樣區隔空間的絕妙手法。不論是磁磚木頭或是石材，設計師們皆從異質中捏塑出和諧的輪廓，而其中的某些搭配法非直線切割，而是利用不規則的形體讓地板成為室內裝潢的一大主軸。現在就一塊出發欣賞這17種美麗的設計，看看你最愛哪一款吧！

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