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相信homify的忠實讀者們都已熟知甩開厚實牆面的輕盈隔間術，而其中一個最為巧妙的絕招便是利用不同的地板材質與花樣，進而無痕地劃分室內場域。接下來點子簿將要為你介紹17種利用不同地板材質與花樣區隔空間的絕妙手法。不論是磁磚木頭或是石材，設計師們皆從異質中捏塑出和諧的輪廓，而其中的某些搭配法非直線切割，而是利用不規則的形體讓地板成為室內裝潢的一大主軸。現在就一塊出發欣賞這17種美麗的設計，看看你最愛哪一款吧！
對於衣物以及包款眾多的人來說，更衣間最講求的就是收納的功能了! 如何能夠讓更衣間美觀與實用度兼具，那就考驗著專家的功力了。今天我們將要介紹 20 種收納功能超強的更衣間設計，不管是搭配開放式的掛衣架以及抽屜櫃與衣櫥，這些更衣間都既有美感又有強大的收納功能。如果說你每天都因為找衣服而苦惱的話，現在就一塊找尋更棒的靈感吧!
廚房的排列方式有很多種，常見像是Ｌ型、ㄇ字型、或是一字、二字型的廚房，都是許多人會選擇的方式！今天我們與廚房裝修師就精選出多種簡約的二字型廚房，可以實用也可以花俏，其中，還可以發現廚房地板都用了類似的元素來區隔空間，到底是什麼呢？我們一起來看看！