你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
品茉空間設計(夏川設計)
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taichung City, 西區
概覽 61專案 (61) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 【三十而已：家的女主人只能一個】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 客廳書櫃
    【三十而已：家的女主人只能一個】
    【藏風納氣，財源廣聚】 ★品茉設計∞與您心有靈犀★, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    【藏風納氣，財源廣聚】 ★品茉設計∞與您心有靈犀★, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 客廳
    【藏風納氣，財源廣聚】 ★品茉設計∞與您心有靈犀★
    【我不是廚藝不精，是因為廚房少了…】★品茉設計∞與您心有靈犀★, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 廚房
    【我不是廚藝不精，是因為廚房少了…】★品茉設計∞與您心有靈犀★, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 牆面
    【我不是廚藝不精，是因為廚房少了…】★品茉設計∞與您心有靈犀★, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 酒窖
    【我不是廚藝不精，是因為廚房少了…】★品茉設計∞與您心有靈犀★
    【陪伴孩子長大的家，也能很優雅】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 客廳
    【陪伴孩子長大的家，也能很優雅】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 房子
    【陪伴孩子長大的家，也能很優雅】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 牆面
    【陪伴孩子長大的家，也能很優雅】
    【隔著一片海的雙人床，我們滾好滾滿~】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 小臥室 White
    【隔著一片海的雙人床，我們滾好滾滿~】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 窗戶
    【隔著一片海的雙人床，我們滾好滾滿~】, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 更衣室
    【隔著一片海的雙人床，我們滾好滾滿~】
    座落位置：台中正7期, 品茉空間設計(夏川設計) 品茉空間設計(夏川設計) 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    座落位置：台中正7期
    顯示全部61專案

    Our Story-品茉設計，透過設計，與你交心

    2005~2019年，這十四年來，經歷時間的淬鍊，為了更貼近我們的堅持與理念，本公司已更名為『品茉空間設計』(原名:夏川空間設計工作室)。

    品茉LOGO理念: 傾聽訴求(專屬與你)、無限循環的愛、誠信(值得放心的過程)、日夜皆舒適的空間、設計施工的堅持(品質、品德、品味)

    品茉述說了吳設計總監堅定的經營與設計理念:WHY、HOW、WHAT

    ★WHY we do:

    吳總監深信『空間』在設計領域裡是具有靈魂的，它可帶給生活在其中的主人們舒適感。『品味』是生活的調味料，喜好也會因人而異。品茉設計堅持讓設計更貼近生活！

    ★HOW we do:

    透過傾聽客戶需求與誠實溝通方式，協助每位信任我們的朋友順利完成專屬夢想！

    ★WHAT we do:

    品茉設計團隊長久堅持以『品德、品質、品味』理念持續傳播出不平凡的馨香！

    ◆持續堅持未客戶把關，這是我們承諾的品質。

    ◆僅用讓您放心的建材，這是我們自我的要求。

    ◆打造出夢想藍圖的家，這是專屬於您的品味。

    讓品茉設計彷彿一朵清雅的茉莉花，聖潔脫俗，不同凡響；四季常綠，不畏嚴冬

    創辦人吳設計總監早期擁有建築營造的規劃、設計與施工專業能力，帶著對室內空間的熱愛進入了室內設計領域。品茉設計的專業跨足私人自地自建住宅、招待會館、飯店旅館、實品屋、辦公總部大樓、醫療診所、老屋翻新等室內、景觀設計！

    每位客戶都是【品茉設計的良師】，客戶的要求淬鍊出我們的豐富經驗與高品質，越簡單的設計越要精工，質感深藏於細部與工藝之中！

    越複雜的設計越要品味，質感深藏於材質與比例之中！ 盡力提供優質的設計與施工，即可賦予作品生命力！

    『把每件事情做好』是我們對客戶信任的回饋！

    品茉設計，透過設計，與你交心

    服務
    • 室內設計裝修、自地自建規劃設計、飯店設計、辦公室設計… 等
    • 私人自地自建住宅、招待會館、飯店旅館、實品屋、辦公總部大樓、醫療診所、老屋翻新等室內、景觀設計
    • 諮詢服務: @kwz1112s
    服務區域
    • 台中市、新竹市、台南市、高雄市、台北市
    • Taiwan
    • Taichung City
    • 西區
    地址
    西區五權西三街85號12樓
    40348 Taiwan, Taichung City, 西區
    台灣
    +886-423783328 www.nskwdesign.com.tw
    法律聲明

    諮詢請+官方line@ : @kwz1112s

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Add SEO element