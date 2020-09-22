Our Story-品茉設計，透過設計，與你交心

2005~2019年，這十四年來，經歷時間的淬鍊，為了更貼近我們的堅持與理念，本公司已更名為『品茉空間設計』(原名:夏川空間設計工作室)。

品茉LOGO理念: 傾聽訴求(專屬與你)、無限循環的愛、誠信(值得放心的過程)、日夜皆舒適的空間、設計施工的堅持(品質、品德、品味)

品茉述說了吳設計總監堅定的經營與設計理念:WHY、HOW、WHAT

★WHY we do:

吳總監深信『空間』在設計領域裡是具有靈魂的，它可帶給生活在其中的主人們舒適感。『品味』是生活的調味料，喜好也會因人而異。品茉設計堅持讓設計更貼近生活！

★HOW we do:

透過傾聽客戶需求與誠實溝通方式，協助每位信任我們的朋友順利完成專屬夢想！

★WHAT we do:

品茉設計團隊長久堅持以『品德、品質、品味』理念持續傳播出不平凡的馨香！

◆持續堅持未客戶把關，這是我們承諾的品質。

◆僅用讓您放心的建材，這是我們自我的要求。

◆打造出夢想藍圖的家，這是專屬於您的品味。

讓品茉設計彷彿一朵清雅的茉莉花，聖潔脫俗，不同凡響；四季常綠，不畏嚴冬。

創辦人吳設計總監早期擁有建築營造的規劃、設計與施工專業能力，帶著對室內空間的熱愛進入了室內設計領域。品茉設計的專業跨足私人自地自建住宅、招待會館、飯店旅館、實品屋、辦公總部大樓、醫療診所、老屋翻新等室內、景觀設計！

每位客戶都是【品茉設計的良師】，客戶的要求淬鍊出我們的豐富經驗與高品質，越簡單的設計越要精工，質感深藏於細部與工藝之中！

越複雜的設計越要品味，質感深藏於材質與比例之中！ 盡力提供優質的設計與施工，即可賦予作品生命力！

『把每件事情做好』是我們對客戶信任的回饋！

品茉設計，透過設計，與你交心