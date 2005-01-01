公司簡介

亞卡默集團創立於於2001年，除了累積大大小小各種型態的空間設計及施工經驗外，10年來已獲得各種獎項，包括辦公室，店面，各種商業空間，家具及用品設計都有得獎紀錄，各種空間領域及住家都曾被專業媒體雜誌報導多次。累積不同國家的客戶經驗，設計及工程成果經的起國際化的考驗。 設計理念 亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團 不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。 從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。

設計理念



亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。