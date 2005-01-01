公司簡介
亞卡默集團創立於於2001年，除了累積大大小小各種型態的空間設計及施工經驗外，10年來已獲得各種獎項，包括辦公室，店面，各種商業空間，家具及用品設計都有得獎紀錄，各種空間領域及住家都曾被專業媒體雜誌報導多次。累積不同國家的客戶經驗，設計及工程成果經的起國際化的考驗。 設計理念 亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團 不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。 從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。
設計理念
亞卡默，提供獨特全方位設計的複合式設計集團不同領域的專業藝術家和設計師所組成的亞卡默設計擅長於集合各專業領域的差異點來激盪出更寬廣，更優勢的解決方案同時展現其獨特的風格。從空間、數位視覺設計到多媒體以及網頁設計，在藝術與設計的領域之中，亞卡默用最尖端的技術，最好的品質來服務客戶。
- 服務
- 辦公室，店面，各種商業空間，家具
- 服務區域
- 新北市與台北市
- 公司獎項
- 得獎紀錄：
- 2017 德國German Design Award 《Akuma Office Logo》
- 2016 德國 IF 設計獎
- 2016 上海金外灘 商業空間設計優秀獎
- 2015 德國紅點設計獎 RedDot Award
- 2015 英國 FX Awards 國際室內設計大獎
- 2015 亞太區 APIDA Awards室內設計大獎
- 2015 中國建築裝飾協會 最具影響力設計師
- 2015 中國 成功設計大賽 成功設計獎
- 2014 大中華地區 十佳餐飲類設計師
- 2014 生產力中心 國際設計論壇主持人
- 2014 全國室內設計學生競圖比賽 評審長
- 2013 台灣手繪獎 手繪稿名師
- 2012 特力家居盃 全國大專設計競賽 評審長
- 2012 海峽兩岸四地室內設計大賽優秀獎
- 2011 中國金麒麟獎
- 2010 奧美廣告評選台灣10大傑出設計公司
- 2010 中國晶麒麟獎
- 2009 台灣GD Mark認證
- 2007 TID 台灣室內設計大獎
- 2007 台北室內設計獎
- 顯示全部21獎項
- 地址
-
大安區四維路14巷6號1樓
10691 台北市
台灣
+886886-2-2700-1353