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大家或許有聽過「透天厝」這一種房子，那麼你對它的認識到底有多深呢？相信很多人都只是對透天厝有一個模糊的印象，或者是某種比較單一的刻板印象，只是隱約知道透天厝大概就是別墅的樣子，大概是一種獨立、有小花園的兩層式建築，但無論如何，透天厝給人的印象都是比較好的，是大多數人心中所嚮往的那種住家類型。不過不了解也沒關係，今天homify要為大家介紹什麼叫做透天厝，並且綜合6個現代透天厝的裝潢設計特點，讓大家可以好好地參考一下！現在就讓我們一起看下去吧～
你喜歡哪一種居家風格呢? 你的喜好應該要真實地呈現在你的別墅的外型，以及室內裝潢上。畢竟這是屬於你跟家人的私領域，因此必須針對你們的個性與需求而決定。廚房是每個家中最重要的區域之一，特別是對於熱愛美食的台灣人來說，打造一個完美的廚房，會讓準備佳餚的人心情更為愉悅! 那麼哪種廚房最適合你的別墅呢? 今天我們整理了 17 種不樣的設計，你可以依照你的別墅的格局以及家人的需求，尋找最適合你的靈感!
廚房最惱人的就是常常有油煙味，就算自己沒開伙也會聞到別人家正在煮飯的味道！超崩潰！除了買屋時就要注意廚房是否良好通風、不至於常常聞到油煙味，自己在裝潢廚房時也要注意不要干擾到其他鄰居！以下我們就介紹幾個開闊通風的廚房設計，看看哪一個適合你？