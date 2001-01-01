光輝的太陽，明淨的月亮，柔媚的星光，孕育了生命，展現了光的自然美。

恩榮電器成立30多年來，是一家專業的燈具製造廠，工廠現座落於桃園縣中壢市。

成立至今不斷地致力於創新與進步，發展出最具領導風格的照明燈具產品。

我們的燈具專業範圍涵蓋：【 美學創意 、 工業設計 、 生產組裝 、 施工安裝 】。

公司主要透過飯店、餐廳、觀光渡假村，以及設計師、建築師、建設公司，來參與設計並生產各式訂製燈飾。

從特殊零件，與各式各樣的燈罩，到水晶燈、吊燈、 檯燈、落地燈、壁燈、戶外燈…等各式燈具。

而運用的材料，不僅包括了各種金屬，還有木料、布料、塑料、石材、玻璃、玻璃纖維、水晶…等等。

所有產品都能依照客戶的需求來設計與生產，不論是小零件，或七層樓高的巨型水晶燈，我們都能完成。

合作對象包括





【海外案例】

關島凱悅、東京麗池、福岡君悅、沖繩希爾頓、北海道威斯汀、名古屋圖書館、大阪結婚廣場...

【國內飯店】

君悅、君品、萬豪、晶華、福華、歐華、國賓、艾美、大倉久和、W Hotel、誠品行旅、大直香樹、大板根、台中裕元、新竹芙洛麗、澎湖百世多麗...

【建案廠辦】

皇翔、寶璽、嘉璟、贊富、元利、上海瑪斯米亞、宸鴻光電、中租迪和、昇恆昌…

【娛樂飲食】

國家兩廳院、故宮、華航桃園機場貴賓室、香港夜上海、台北47名人宴、饗饗、饗食天堂、開飯川食堂、喆園、三井日本料理、萊特薇庭宴會廳、兩岸錢櫃KTV、星聚點、Club Myst、信義誠品、台中法雅客...





最重要的是，這些精心設計與製造的產品， 必定都是匠心獨具，而且品質第一！





想要了解更多的訂製燈飾歡迎來信洽詢 service@aboon.com.tw