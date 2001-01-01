你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
ABOON custom lightings
燈光照明 Taoyuan
概覽 7專案 (7) 6創意點子簿 (6)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • Chandelier, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 辦公空間與店舖
    Chandelier, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 辦公空間與店舖
    Chandelier, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 辦公空間與店舖
    Chandelier
    Pendant, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 書房/辦公室照明
    Pendant, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 餐廳照明
    Pendant, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 客廳照明
    Pendant
    Crystal Lighting, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 餐廳照明
    Crystal Lighting, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 餐廳照明
    Crystal Lighting, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 玄關、走廊與階梯照明
    Crystal Lighting
    Bespoke Lighting, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 玄關、走廊與階梯照明
    Bespoke Lighting
    Wall Lamp, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 現代風玄關、走廊與階梯
    Wall Lamp
    Table Lamp, ABOON custom lightings ABOON custom lightings 辦公空間與店舖
    Table Lamp
    顯示全部7專案

    光輝的太陽，明淨的月亮，柔媚的星光，孕育了生命，展現了光的自然美。

    恩榮電器成立30多年來，是一家專業的燈具製造廠，工廠現座落於桃園縣中壢市。

    成立至今不斷地致力於創新與進步，發展出最具領導風格的照明燈具產品。

    我們的燈具專業範圍涵蓋：【 美學創意 、 工業設計 、 生產組裝 、 施工安裝 】

    公司主要透過飯店、餐廳、觀光渡假村，以及設計師、建築師、建設公司，來參與設計並生產各式訂製燈飾。

    從特殊零件，與各式各樣的燈罩，到水晶燈、吊燈、 檯燈、落地燈、壁燈、戶外燈…等各式燈具。

    而運用的材料，不僅包括了各種金屬，還有木料、布料、塑料、石材、玻璃、玻璃纖維、水晶…等等。

    所有產品都能依照客戶的需求來設計與生產，不論是小零件，或七層樓高的巨型水晶燈，我們都能完成。

    合作對象包括


    【海外案例】

    關島凱悅、東京麗池、福岡君悅、沖繩希爾頓、北海道威斯汀、名古屋圖書館、大阪結婚廣場...

    【國內飯店】

    君悅、君品、萬豪、晶華、福華、歐華、國賓、艾美、大倉久和、W Hotel、誠品行旅、大直香樹、大板根、台中裕元、新竹芙洛麗、澎湖百世多麗...

    【建案廠辦】

    皇翔、寶璽、嘉璟、贊富、元利、上海瑪斯米亞、宸鴻光電、中租迪和、昇恆昌…

    【娛樂飲食】

    國家兩廳院、故宮、華航桃園機場貴賓室、香港夜上海、台北47名人宴、饗饗、饗食天堂、開飯川食堂、喆園、三井日本料理、萊特薇庭宴會廳、兩岸錢櫃KTV、星聚點、Club Myst、信義誠品、台中法雅客...


    最重要的是，這些精心設計與製造的產品， 必定都是匠心獨具，而且品質第一！


    想要了解更多的訂製燈飾歡迎來信洽詢 service@aboon.com.tw

    服務
    燈具製造、金屬家具、金屬家飾
    服務區域
    Taiwan and overseas
    地址
    320 Taoyuan
    台灣
    +886-227221733 www.aboon.com.tw
      Add SEO element