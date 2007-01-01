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諾禾空間設計有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市
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    服務
    室內設計/商業空間/私人住宅
    服務區域
    台灣與台北市
    公司獎項
    • 通往天堂之梯 Stairway To Heaven
    • 台灣室內設計大獎 TID Award
    • 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
    • 寂靜草廬 THE THATCHED
    • 台灣室內設計大獎 TID Award
    • 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
    • 宅寂居 Wabi Sabi House
    • 台灣室內設計大獎 TID Award
    • 住宅是居住的機器
    • 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
    • 迷戀再現桂離宮
    • 入圍台灣室內設計大獎 TID Award
    • 榮獲中國十大最具創意機構(住宅空間)
    • 顯示全部18獎項
    地址
    信義路四段30巷7弄1號1樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227555585 www.noir.tw
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