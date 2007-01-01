NOiR 在法文的意思代表「黑」代表了對 簡潔與深沉 的偏好
我們擅長呈現設計的深度與質感 精準的傳達設計內在的精神
我們是說書人 以設計訴說故事
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我們是偏執狂 龜毛的處理每個細節的呈現
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通往天堂之梯 Stairway To Heaven
- 台灣室內設計大獎 TID Award
- 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
寂靜草廬 THE THATCHED
- 台灣室內設計大獎 TID Award
- 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
宅寂居 Wabi Sabi House
- 台灣室內設計大獎 TID Award
住宅是居住的機器
- 德國iF設計大獎 iF DESIGN AWARD
迷戀再現桂離宮
- 入圍台灣室內設計大獎 TID Award
- 榮獲中國十大最具創意機構(住宅空間)
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