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成立於2001年，對建築、室內抱有熱情，專長空間、建築意象。
服務
建築設計、室內設計、舊有建築改善、建築及室內申照、景觀設計
服務區域
台灣、望擴及大陸地區與台北市
公司獎項
台北縣廁所奧斯卡獎 最佳室內創意 最友善無障礙空間獎、101年國家 教育永續發展獎、衛浴文化協會 最佳公共廁所獎
地址
松山區健康路288號3樓
105 台北市
台灣
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