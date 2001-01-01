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連宏基建築師事務所+構想基因工作室
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    成立於2001年，對建築、室內抱有熱情，專長空間、建築意象。

    服務
    建築設計、室內設計、舊有建築改善、建築及室內申照、景觀設計
    服務區域
    台灣、望擴及大陸地區與台北市
    公司獎項
    台北縣廁所奧斯卡獎 最佳室內創意 最友善無障礙空間獎、101年國家 教育永續發展獎、衛浴文化協會 最佳公共廁所獎
    地址
    松山區健康路288號3樓
    105 台北市
    台灣
    +886-227473303 www.facebook.com/LHCAAStudio/?fref=ts
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