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評論
chihning Wu
抽油煙機集油槽會腐蝕 電聯後有良好的售後服務
約1個月前
Jason Yu
東西好用，服務親切，值得推薦。
8個月前
aiko chiu
十年前就開始用他們家中島抽油煙機，真的是中島抽油煙機中吸力很推薦的喔！
8個月前
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