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    評論

    chihning Wu
    抽油煙機集油槽會腐蝕 電聯後有良好的售後服務
    約1個月前
    Jason Yu
    東西好用，服務親切，值得推薦。
    8個月前
    aiko chiu
    十年前就開始用他們家中島抽油煙機，真的是中島抽油煙機中吸力很推薦的喔！
    8個月前
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