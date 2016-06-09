36 款舒適又風格獨具的窗邊臥榻設計

臥榻為利用窗(英文:Windows)邊一隅所打造而成的臥躺區，通常最常見於客廳的空間內，而在書房、臥室裡頭也能瞧見它的蹤影。由於臥榻所在位置享有絕佳採光，不僅是在此閱讀或沉思，皆是讓居家生活更有情調與特色的元素。有些設計師甚至會在座位下方設置抽屜等儲物空間，藉此增添屋內的機能性。那麼你最喜歡的窗邊臥榻設計是什麼樣的呢？你是否也想要尋找一些窗邊臥榻的設計靈感呢？這本點子簿為大家精心集結了 36 種截然不同的臥榻設計，對於想要打造一個紓壓小角落的你，絕對能從中…

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