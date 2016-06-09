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隨著工作模式與型態的轉變，在家遠距上班的機會日益增多，而俗話說工欲善其事必先利其器，如果有一張舒適的辦公椅，絕對可以大大提升你的工作效率，並且減低肩頸痠痛、下背疼痛等各種身體不適的問題發生的機率。下面就將介紹挑選辦公椅的幾個要點，讓你輕鬆選對椅子，享受舒適的居家辦公環境。
臥榻為利用窗(英文:Windows)邊一隅所打造而成的臥躺區，通常最常見於客廳的空間內，而在書房、臥室裡頭也能瞧見它的蹤影。由於臥榻所在位置享有絕佳採光，不僅是在此閱讀或沉思，皆是讓居家生活更有情調與特色的元素。有些設計師甚至會在座位下方設置抽屜等儲物空間，藉此增添屋內的機能性。那麼你最喜歡的窗邊臥榻設計是什麼樣的呢？你是否也想要尋找一些窗邊臥榻的設計靈感呢？這本點子簿為大家精心集結了 36 種截然不同的臥榻設計，對於想要打造一個紓壓小角落的你，絕對能從中…
小空間的可能性到底有多廣？如果想要在家裡也有酒吧的情調的話，是否可以藉由室內設計師的創意與專業而美夢成真呢？今天的點子簿帶大家欣賞扭轉家中氛圍，讓你可以小酌一杯，也能優雅從容吃早餐的吧檯。在這 11 種多樣的設計裏頭，你可以找到不同色系、材質、款式的運用，進而為你的小空間摸索出最合適的小吧檯！現在就馬上出發挑選！