舞夏設計是位於台中的設計公司，

成立於2012年。 由一群年輕、有想法的專業設計團隊組成，

希望透過Woosha舞夏的生活哲學、帶進設計的藝術美學。

由台中出發，朝向國際化的目標前進，找出專屬台灣的設計元素。

團隊內包括建築師、室內設計師、專業工班， 給您最安心的設計服務

舞夏設計於2015年與品牌設計部門 厚禮牛創意Holycow Design， 整併成 [Ho'W 整合設計團隊]，

從企業識別形象、品牌LOGO規劃、視覺設計到室內空間設計 垂直整合客戶所有需求，

提供全方位專業設計服務。

舞夏室內裝修設計股份有限公司 內營室業字第40E2008522號 統一編號：60200755

舞夏設計工作室 統一編號：26970065

厚禮牛創意有限公司 統一編號：54584760

築辰建築師事務所 統一編號：47534218 中市建開證字第M001137號