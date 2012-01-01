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舞夏室內裝修設計股份有限公司
室內建築師 台中市
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    舞夏設計是位於台中的設計公司，

    成立於2012年。 由一群年輕、有想法的專業設計團隊組成， 

    希望透過Woosha舞夏的生活哲學、帶進設計的藝術美學。   

    由台中出發，朝向國際化的目標前進，找出專屬台灣的設計元素。   

    團隊內包括建築師、室內設計師、專業工班， 給您最安心的設計服務     

    舞夏設計於2015年與品牌設計部門 厚禮牛創意Holycow Design， 整併成 [Ho'W 整合設計團隊]， 

    從企業識別形象、品牌LOGO規劃、視覺設計到室內空間設計 垂直整合客戶所有需求，

    提供全方位專業設計服務。   

    舞夏室內裝修設計股份有限公司 內營室業字第40E2008522號 統一編號：60200755 

    舞夏設計工作室 統一編號：26970065 

    厚禮牛創意有限公司 統一編號：54584760   

    築辰建築師事務所 統一編號：47534218 中市建開證字第M001137號

    服務區域
    台中市
    公司獎項
    • TINTA 2016-2017 新秀設計獎
    • TINTA 2016-2017 觀眾最愛獎
    地址
    大全街74號3樓
    40344 台中市
    台灣
    +886-423770388 woosha-design.com
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