舞夏設計是位於台中的設計公司，
成立於2012年。 由一群年輕、有想法的專業設計團隊組成，
希望透過Woosha舞夏的生活哲學、帶進設計的藝術美學。
由台中出發，朝向國際化的目標前進，找出專屬台灣的設計元素。
團隊內包括建築師、室內設計師、專業工班， 給您最安心的設計服務
舞夏設計於2015年與品牌設計部門 厚禮牛創意Holycow Design， 整併成 [Ho'W 整合設計團隊]，
從企業識別形象、品牌LOGO規劃、視覺設計到室內空間設計 垂直整合客戶所有需求，
提供全方位專業設計服務。
舞夏室內裝修設計股份有限公司 內營室業字第40E2008522號 統一編號：60200755
舞夏設計工作室 統一編號：26970065
厚禮牛創意有限公司 統一編號：54584760
築辰建築師事務所 統一編號：47534218 中市建開證字第M001137號
- 服務區域
- 台中市
- 公司獎項
- TINTA 2016-2017 新秀設計獎
- TINTA 2016-2017 觀眾最愛獎
- 地址
-
大全街74號3樓
40344 台中市
台灣
+886-423770388 woosha-design.com