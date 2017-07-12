Retro Studio Taipei

成立於 2005年至今，我們堅持服務品質精神以及負責人對於空間傢俱配置專業，將歐美中世紀之經典設計傢俱與燈飾帶給喜愛經典傢俱的朋友們與生活傢俬用品等好物推薦。

許多傢俱裡，唯獨經典款式讓空間更唯美，我們提供傢俱配置協助諮詢與採購，我們建議空間氛圍搭配適宜諮詢，有任何問題歡迎來信指教。

設計作品: 眼鏡咖啡，A8 cafe，a poet restaurant，Faramita restaurant，Remix Clothing，a light Bar，啡蒔 verse cafe 與住宅設計。

除負責人本身作品外，同時也協助建築設計公司與室內設計公司傢俱配置適合的傢俱與採購。



公司簡介

經銷合作與代理法國 Serge Mouille/法國Objekto/義大利Longhi/法國 Nicolle chair/丹麥 Brdr.Petersen/Vitra Jean Prouve/美國 Emeco / 荷蘭S16單椅/西班牙ondarreta / 義大利 Arflex / 丹麥海報 Hagedornhagen / 德國燈飾 Schneid Lamp / 法國香氛 作家花園與PARK LONDON 等品牌，同時銷售 Vintage 北歐傢俱。