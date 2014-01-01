34 種愛美人士必備的化妝台款式

現在的你是在家中的哪個角落梳妝打扮的呢? 是在浴室的洗手台前，還是書桌上的小鏡子前，或者是躺在床上上妝呢?對於工具很多的愛美人士來說，化妝台是非常必備的一個家具。依照你的使用習慣以及手頭擁有的器具而訂做的化妝台，能增加收納的功能，同時也能成為妝點臥室與更衣間的小亮點。這本點子簿為大家集結了 34 種化妝台款式，各位愛美人士可以參考看看，進而打造你的專屬化妝台唷!如果想要請專業的設計師協助你的話，記得填寫我們的免費諮詢單唷~

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