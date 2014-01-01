設計，是有目的的創作行為，應該是多面向且不受拘束的。京璽國際設計團隊認為的「設計」，從住宅規劃角度來看，不在於替空間設計多少，而在於替屋主設想多少。創意的一切發想，均以人、以空間環境、以生活為出發點，讓心更貼近於彼此，沒有距離的享受空間帶給生活的愉悅與幸福。就商業空間設計而言，經由視覺概念傳達企業品牌精神與產品特色，導入企業未來的目標與遠景，透過視覺，有效的表現於空間當中，解析品牌精神與價值，達到全方位的整合設計規劃。
- 服務區域
- 台北市
- 公司獎項
- 2017 義大利 A'DESIGN AWARD WINNER Gold BeiJing EXPREESOUP Restaurant
- 2017 義大利 A'DESIGN AWARD WINNER Bronze Taipei Wu's Residential
- 2017 中國INTERIOR DESIGN上海國際建築及室內設計節 金外灘獎 臺北楊公館
- 2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER Platinum Into the world of art
- 2016 義大利 A’DESIGN AWARD WINNER Silver R&D Cocktail Lab
- 2016 德國 紅點設計獎 Winner R&D Cocktail Lab
- 2016 英國 INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 亞太區 休閒類室內裝飾Winner Into the world of art
- 2016 美國 IDA DESIGN AWARDS Silver Taipei Yang Residential
- 2015 美國 INTERIOR DESIGN雜誌中文版 中國室內設計年度封面人物
- 2015 美國 INTERIOR DESIGN Best of Year Awards Finalist Into the world of art
- 2015 美國 IDA DESIGN AWARDS Bronze R&D Cocktail Lab
- 2015 美國 IDA DESIGN AWARDS Bronze Into the world of art
- 2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 R&D Cocktail Lab
- 2015 日本 Good Design Award 優良設計獎 國泰一品．城隅綠居
- 2015 英國 FX International Interior Design Finalist R&D Cocktail Lab
- 2015 英國 SBID Design International Awards Winner Into the world of art
- 2015 英國 SBID Design International Awards Finalist R&D Cocktail Lab
- 2015 台灣 金點設計獎 金點設計獎標章 Into the world of art
- 2015 美國 INTERIOR DESIGN上海國際建築及室內設計節 金外灘獎 最佳居住空間獎
- 2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 銅獎 Into the world of art
- 2015 中國 14/15 亞太室內設計精英邀請賽 優選獎 R&D Cocktail Lab
- 2015 中國 室內設計金堂獎年度 優秀住宅公寓設計 臺北黃宅
- 2015 中國 室內設計金堂獎年度 年度優秀展示空間 Into the world of art
- 2015 中國 成功設計大賽 成功設計獎 Johnnie Walker House
- 2014 中國 IAI DESIGA AWARD 優勝獎 ABRAZO BAR
- 2014 中國 IAI DESIGA AWARD 優勝獎 CONVERSE R&D CENTER
- 2014 中國 室內設計金堂獎 年度十佳娛樂空間設計 擁抱酒吧
- 2014 中國 室內設計金堂獎 優選 住宅公寓設計 礁溪趙宅
- 2014 台灣 Dulux得利空間色彩大賞 金獎 CONVERSE R&D CENTER
- 2014 台灣 Dulux得利空間色彩大賞 優選 ABRAZO BAR
- 2014 中國 INTERIOR DESIGN上海國際建築及室內設計節金外灘獎 最佳衛浴空間獎
- 2013 香港 PERSPECTIVE AWARDS 透視設計大賞 鄭宅
- 16th 香港 APIDA百大空間設計大獎
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105 台北市
台灣