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    評論

    奧斯頓
    请问一下，你们是从事什么方向的店家，是咖啡厅吗。
    2個月前
    Ivy Chen
    很有艺术感的空间，舒服，有温度
    約1年前
    Yoaka
    超過3年前
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