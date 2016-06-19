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人與生活的相處之道，理應以人為本，以空間為念，空間最終成就人們與生活的主軸。透過空間的序列，材料的本質，串起每個元素之間的關係，衍伸出空間設計裡的無限可能。
面對老舊過時的廚房設備與裝潢，做料理時經常被綁手綁腳，收納空間不足，管線年久失修甚至還有漏水的問題，這樣怎麼會讓人有美好的心情烹煮一頓美味可口的大餐呢？下面就將帶你看看專業設計師如何進行廚房的改造翻新，讓你也能擁有設備完善且設計感十足的漂亮廚房，享受每天下廚的樂趣與幸福。
習慣在睡前看本書、滑滑手機或是與枕邊人聊聊嗎? 那麼你一定有在睡意襲來時，與對方推託關燈這個重責的經驗吧! 設置在床邊的床頭燈可以讓你在睡前一伸手即能把燈熄掉，帶著微笑進入夢鄉… 然而，床頭燈的種類有很多，包含壁燈、立燈、桌燈、吊燈… 等，到底這些不同種類的床頭燈分別有什麼特性以及優缺點呢? 不同風格的臥室，要搭配哪種的床頭燈才不會突兀? 接下來我們就為你介紹床頭燈的四種種類，以 34 個實例讓你直接欣賞床頭燈的無限魅力。如果你也對床頭燈設計感興趣，那…
現代人的居住環境有限，因此要如何在小空間裡頭創造更多機能與可能性，便是專家的首要任務! 今天我們將要帶大家看 28 種美麗的臥室，而為了要增加更多生活功能，專家在這些休眠的區域裡頭，規劃了書房。這些睡覺的空間裡頭，不再只有單一的性能。除此之外，每一個設計都各有各的特色，但都不失溫暖。現在就一塊看看這些絕佳的設計，從中找靈感吧~