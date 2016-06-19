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橙羿設計有限公司
室內建築師 新北市永和
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    • 簡‧形體, 橙羿設計有限公司 橙羿設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
    簡‧形體, 橙羿設計有限公司 橙羿設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
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    人與生活的相處之道，理應以人為本，以空間為念，空間最終成就人們與生活的主軸。透過空間的序列，材料的本質，串起每個元素之間的關係，衍伸出空間設計裡的無限可能。

    服務
    室內設計與施工
    服務區域
    台灣全省與新北市永和
    地址
    234 新北市永和
    台灣
    +886-958645852

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