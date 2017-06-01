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希望運用設計及美感創造空間的獨一性
烹調美好食物，用味覺及嗅覺串聯家人朋友歡樂時光記憶的所在就是廚房，在現今講求效率以及機能實用性的時代，廚房空間小就更要運用巧思，選擇多功能設計，或機能性強的廚具。俗話說工欲善其事必先利其器，下面就介紹幾個實用又美觀的多功能廚具，讓你有效節省空間，創造舒適溫馨的廚房環境。
室內門很多時候都是房子本身既有的配件，但隨著現代人愈來愈重視生活空間質感風格及機能條件，為自己的室內空間挑選合適的那扇門，愈來愈流行。但室內門從樣式到門型有百百種，針對房間、浴室、廚房又有不同的需求設計，要如何兼顧實用、美觀甚至是風水，可是一門大學問。下面教你認識幾個挑選室內門可以注意的小技巧，帶你找出最適合自己與居家空間的室內門，為每個房間佈置設計時尚與實用兼具的專屬室內門，讓居家生活質感大升級。
如果有人問題最喜歡家裡的哪個地方，你會選哪個呢？一定有人會說是自己的臥室，忙碌了一天之後只想靜靜的待在自己的小空間裡“與世隔絕”；也有人會說是客廳，打開電視抱著零食就能度過一整天！或者，一定也有很多人會選擇陽台，陽光、微風與盆栽，檢視不要太愜意～ 那麼你有考慮過廚房嗎？常常被我們忽略的廚房其實也可以很美！我們知道常見的廚房結構主要有一字型、L型和中島廚房等等，根據空間的大小我們需要選擇最適合的廚房裝潢設計，特別是對於小坪數的空間來說，一個因地制宜設計至關重…