28 種寬敞又美麗的透天厝設計

買一棟透天厝是許多台灣人的夢想，然而美夢成真之後問題來了，要怎麼樣裝潢這種挑高結構的房子，才能讓室內不會顯得過於空闊，充分利用好每一個空間的同時又能表現屋主的品味與個性呢? 透天厝的裝潢又有哪些講究和需要注意的地方呢？如果你也對透天厝感興趣，或者有一天你也需要裝潢和設計屬於你自己的房子，那你一定不要錯過這本點子簿喔，這本點子簿集結了 28 種寬敞又美麗的透天厝設計，每一間屋子裡頭都使用了不同的設計元素，呈現出的效果也大不同。想要為你仍空蕩蕩的透天厝找尋設計…

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