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有別於
大街上敲鑼打鼓的喧囂熱鬧
選擇了
靜巷中優雅內斂的輕聲細語
買一棟透天厝是許多台灣人的夢想，然而美夢成真之後問題來了，要怎麼樣裝潢這種挑高結構的房子，才能讓室內不會顯得過於空闊，充分利用好每一個空間的同時又能表現屋主的品味與個性呢? 透天厝的裝潢又有哪些講究和需要注意的地方呢？如果你也對透天厝感興趣，或者有一天你也需要裝潢和設計屬於你自己的房子，那你一定不要錯過這本點子簿喔，這本點子簿集結了 28 種寬敞又美麗的透天厝設計，每一間屋子裡頭都使用了不同的設計元素，呈現出的效果也大不同。想要為你仍空蕩蕩的透天厝找尋設計…
樓梯跟走廊一樣常常被人忽略其在室內裝潢上的重要性，但是不論是選用與搭配的材質或者是色調都能夠左右樓梯的美感，進而讓這個家中的角落成為令人注目的設計焦點。不過雖然說我們鼓勵大家與專業設計師聊聊，在樓梯的造型上多加琢磨，然而這個區域最重要的還是安全性，因此還是要以堅固性作為最主要的考量。這本點子簿為大家集結不同造型的樓梯設計，這些設計讓室內空間增色，非常有魅力! 現在就出發欣賞!▶ 加 LINE 訊息不漏接!
大家都希望住的空間乾淨清爽，也都明白要保持住家的整潔，就必須經常動手打掃環境。有時候我們難免會發懶，一段時間不清理家裡，接著很快就會發現自己置身垃圾回收場中！但是所謂打掃，並不只是把家中清潔乾淨就算達到目的，最重要的是，你必須要把不需要的物品通通清乾淨。今天的點子簿中，我們要幫你找出 5 項必丟的物品。只有當你把這些東西請出家中，你才能讓家中真正清爽乾淨！