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Z+SQUARE DESIGN / 正工設計
室內建築師 台北市
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    +37
    獨立書店：浮光
    大直-溫馨質樸宅, Z+SQUARE DESIGN / 正工設計 Z+SQUARE DESIGN / 正工設計 客廳
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    大直-溫馨質樸宅

    有別於

    大街上敲鑼打鼓的喧囂熱鬧

    選擇了 

    靜巷中優雅內斂的輕聲細語

    服務
    Interior Design / Construction 空間設計 / 施工
    服務區域
    台灣地區與台北市
    地址
    仁愛路四段8巷31號4樓
    106 台北市
    台灣
    +886-227083629

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