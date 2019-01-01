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你有這樣子的一個問題嗎？無論房子一開始有多新、多美，日子久了東西就會愈積愈多，最後變成到處都是雜物的凌亂空間‥‥‥ 的確如此，收納問題是每個家庭都會遇到的，一個非常讓人頭痛的煩惱：客廳裡的各種雜物，廚房裡的各種瓶瓶罐罐和包裝袋，臥室裡雜亂堆放的衣物和生活用品… 等等數不勝數，更別說是儲物間或者地下室裡的各種閒置物品了！那麼有沒有解決方法呢？當然有！今天的點子簿就將和大家分享一些非常實用的收納技巧，如果你也正在苦惱要怎麼做才能還原當初的整潔空間，或者要怎…
送禮物最怕的不是不夠貴重，而是沒有打中收禮者的心，於是原本的一片好意淪為了住家裏頭囤積的廢物之一，超級可惜。隨著聖誕佳節逐日逼近，相信許多人又開始為了送禮大傷腦筋。這一本點子簿將為大家介紹 12 種不同種類的居家飾品，每一款都各有特色，造型也會讓收禮人大感驚艷。如果說你正在尋找送禮的靈感的話，不妨現在就一塊參考這 12 件商品吧！
上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、…