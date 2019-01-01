東西多到沒地方放？10個必學的收納技巧！

你有這樣子的一個問題嗎？無論房子一開始有多新、多美，日子久了東西就會愈積愈多，最後變成到處都是雜物的凌亂空間‥‥‥ 的確如此，收納問題是每個家庭都會遇到的，一個非常讓人頭痛的煩惱：客廳裡的各種雜物，廚房裡的各種瓶瓶罐罐和包裝袋，臥室裡雜亂堆放的衣物和生活用品… 等等數不勝數，更別說是儲物間或者地下室裡的各種閒置物品了！那麼有沒有解決方法呢？當然有！今天的點子簿就將和大家分享一些非常實用的收納技巧，如果你也正在苦惱要怎麼做才能還原當初的整潔空間，或者要怎…

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