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穰，穀物豐收或祝福之意 ，一，從初始本質。期許設計豐富有蘊含，但又常回到最本質的"空間"跟"人"來出發跟思考。
在城市的喧囂中，有一個屬於自己的安靜空間，被花草樹木圍繞，欣賞蔚藍的天空與朝陽或夕陽相互輝映的迷人景致，享受清新自由的空氣是多麽舒爽愜意！下面整理幾個小露台或是陽台的設計創意，啟發你的靈感，打造屬於自己的美麗花園天地。
設計感，是我們在裝潢的過程中經常會提到的一個話題。那麼我們可以如何提升家居空間的設計感呢？我們都知道家是我們最重要的一個生活空間，它不只是我們吃飯和睡覺的地方，也是我們放下疲憊、享受輕鬆自由時光的私人空間，正因為如此，我們都會想要擁有一個專屬於我們自己的，與眾不同的住所。今天的這個點子簿將為大家介紹15個超有設計感的吧檯元素裝潢案例。如果你也喜歡吧檯元素，如果你也希望通過吧檯來提升住家的設計感，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!1.