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一穰設計_EO design studio
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    風景‧私宅
    新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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    +27
    新屋-芥子

    穰，穀物豐收或祝福之意 ，一，從初始本質。期許設計豐富有蘊含，但又常回到最本質的"空間"跟"人"來出發跟思考。

    服務
    空間原形，生活本質。 從事室內設計十一年經驗，中原室內設計碩士班畢業，作品涵蓋住宅、商空、辦公室、獨棟透天、獨棟別墅、大樓公設等類型，理想設計是整合型地思考空間，將空間及使用者行為完整規劃。
    地址
    403 台中市
    台灣
    +886-939772787 www.facebook.com/eostudio

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