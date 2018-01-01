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知域設計
室內設計師與裝修公司 Taiwan, 台北市
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    • 覓．蜜, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 Pink
    覓．蜜, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 Pink
    覓．蜜, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 Pink
    +14
    覓．蜜
    Warm Story, 知域設計 知域設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 塑木複合材料 Wood effect
    Warm Story, 知域設計 知域設計 書房/辦公室 塑木複合材料 Wood effect
    Warm Story, 知域設計 知域設計 餐廳 塑木複合材料 Wood effect
    +12
    Warm Story
    Homeward, 知域設計 知域設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 塑木複合材料 Blue
    Homeward, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 Blue
    Homeward, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 Blue
    +16
    Homeward
    Le Festin, 知域設計 知域設計 走廊 & 玄關 磁磚 Orange
    Le Festin, 知域設計 知域設計 走廊 & 玄關 塑木複合材料 Orange
    Le Festin, 知域設計 知域設計 客廳 塑木複合材料 White
    +15
    Le Festin
    Wonderland, 知域設計 知域設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 磁磚 White
    Wonderland, 知域設計 知域設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 玻璃 White
    Wonderland, 知域設計 知域設計 客廳 複合木地板 White
    +13
    Wonderland
    春日和, 知域設計 知域設計 木頭門 木頭 Wood effect
    春日和, 知域設計 知域設計 亞洲風玄關、階梯與走廊 木頭 Wood effect
    春日和, 知域設計 知域設計 木頭門 木頭 Wood effect
    +13
    春日和
    顯示全部40專案

    家，是聚合家人的生活與重心，是帶著暖度的。


    過度的裝修面材會讓家產生距離，以簡單的裝修帶入家飾配置，利用軟件、色彩與材質的搭配，保留專屬於家的特性與元素，不需太多的贅飾不做過度的裝修，忠於我們的設計的精神 (Spiriting of Design)，創造每個屬於客戶個性的舒適宅，讓每個家融合獨有的設計品味及生活記憶。

    服務
    室內設計，空間設計，與老屋翻新
    服務區域
    北部地區，台北市，與Taiwan
    公司獎項
    • 2020 APDC SPACE WIZARDS AWARD 伯魯比空間魔法師大賽 佳作
    • 2020 40UNDER40 台灣設計傑出青年 入圍
    • 2020 DFA亞洲最具影響力設計獎 Merit Award
    • 2020 法國INNODESIGN PRIZE 優秀獎
    • 2020 Dulux得利空間色彩獎台灣區優選
    • 2019 她設計獎2019年度優秀空間設計獎
    • 2018 亞洲設計獎鄉村休閒組-傑出設計獎
    • 2018 TINTA第六屆台灣空間美學新秀設計師大賽老屋改造新秀獎
    • 2016 第六屆亞洲設計獎多元混搭組入圍
    • 顯示全部9獎項
    地址
    台北市大同區雙連街53巷27號
    103 Taiwan, 台北市
    台灣
    +886-225520208 norwe-ichi.com.tw
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