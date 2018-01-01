家，是聚合家人的生活與重心，是帶著暖度的。





過度的裝修面材會讓家產生距離，以簡單的裝修帶入家飾配置，利用軟件、色彩與材質的搭配，保留專屬於家的特性與元素，不需太多的贅飾不做過度的裝修，忠於我們的設計的精神 (Spiriting of Design)，創造每個屬於客戶個性的舒適宅，讓每個家融合獨有的設計品味及生活記憶。