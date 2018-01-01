家，是聚合家人的生活與重心，是帶著暖度的。
過度的裝修面材會讓家產生距離，以簡單的裝修帶入家飾配置，利用軟件、色彩與材質的搭配，保留專屬於家的特性與元素，不需太多的贅飾不做過度的裝修，忠於我們的設計的精神 (Spiriting of Design)，創造每個屬於客戶個性的舒適宅，讓每個家融合獨有的設計品味及生活記憶。
- 服務
- 室內設計，空間設計，與老屋翻新
- 服務區域
- 北部地區，台北市，與Taiwan
- 公司獎項
- 2020 APDC SPACE WIZARDS AWARD 伯魯比空間魔法師大賽 佳作
- 2020 40UNDER40 台灣設計傑出青年 入圍
- 2020 DFA亞洲最具影響力設計獎 Merit Award
- 2020 法國INNODESIGN PRIZE 優秀獎
- 2020 Dulux得利空間色彩獎台灣區優選
- 2019 她設計獎2019年度優秀空間設計獎
- 2018 亞洲設計獎鄉村休閒組-傑出設計獎
- 2018 TINTA第六屆台灣空間美學新秀設計師大賽老屋改造新秀獎
- 2016 第六屆亞洲設計獎多元混搭組入圍
- 顯示全部9獎項
- 地址
-
台北市大同區雙連街53巷27號
103 Taiwan, 台北市
台灣
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