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清石空間設計工作室
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Kaohsiung City, 三民區
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    • Taiwan, Kaohsiung City, 三民區
    地址
    正興路53巷8號17樓-2
    80782 Taiwan, Kaohsiung City, 三民區
    台灣
    +886-73986255
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