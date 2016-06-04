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貝爾設計B.R studio
室內設計師與裝修公司 竹北市
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    +12
    平鎮一號_方宅

    我們相信好的設計能改變人類的生活,設計上從點線面延伸出整體的概念,帶入美學創造令人讚嘆的空間,為您帶來更美好的體驗。

    服務
    住宅空間設計/商業空間設計/居家布置設計
    服務區域
    亞洲地區與竹北市
    地址
    十興五街118號
    302 竹北市
    台灣
    +886-35506282 www.facebook.com/brdesign.fans

    評論

    Alex Sung
    約3年前
    周玄斌
    超過4年前
    陳佑駿
    超過4年前
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