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主臥室通常都享有充足的面積，因此可以盡情發揮創意，將舒眠區打造成夢想中的模樣。不管是利用搭配深淺油漆色做變化，或者是在天花板與牆面上鋪設幾何圖樣，各種手法都能讓主臥室成為獨一無二的迷人空間。接下來我們要介紹 34 種特色獨具的迷人主臥室，這些設計舒適之餘也十分美觀。想請設計師、室內建築師打造一個展現你的個性或是幻想世界的主臥室，現在就一塊參觀這 31 種設計吧!
現在的你是在家中的哪個角落梳妝打扮的呢? 是在浴室的洗手台前，還是書桌上的小鏡子前，或者是躺在床上上妝呢?對於工具很多的愛美人士來說，化妝台是非常必備的一個家具。依照你的使用習慣以及手頭擁有的器具而訂做的化妝台，能增加收納的功能，同時也能成為妝點臥室與更衣間的小亮點。這本點子簿為大家集結了 34 種化妝台款式，各位愛美人士可以參考看看，進而打造你的專屬化妝台唷!如果想要請專業的設計師協助你的話，記得填寫我們的免費諮詢單唷~
台灣的飲食文化多元豐富，對於注重美食的我們來說，用餐的時光格外重要。現代的家庭中常見到大家窩在電視前吃飯的情形，然而如果要好好地享用佳餚的話，餐廳的規劃設計絕對不可輕忽。這本點子簿要帶大家欣賞我們集結的 24 種開放式餐廳設計，這些用餐空間不僅明亮寬敞也十分有特色。如果你不喜歡傳統的獨立式餐廳的封閉感，那麼開放式的設計應該是不錯的選擇~想要請專業的設計師幫你打造一個美好的開放式用餐區的話，記得填寫我們的免費諮詢單~