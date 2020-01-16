A Home Of You , A Story Of Udesign
家 不是冰冷建築 揉合了光.色彩與空間後,賦予著生命的力量 以自然溫潤.「溫度」的理念方向 透過「6+3美學」規畫專屬個人居家空間 6分裝潢、2分家具佈置、1分留空給住在房子裡的人 寓子設計在空間創作裡 將每個作品注入豐富的精彩故事
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- 空間規劃設計
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- 公司獎項
- 2021 美國MUSE榮獲銀獎「無黠」
- 2021 美國MUSE榮獲銀獎「曦 」
- 2021 法國NDA榮獲金獎「曦 」
- 2021 法國NDA榮獲金獎「無黠」
- 2021 日本IDPA AWARD銀獎「無黠」
- 2021 日本IDPA AWARD國際先鋒大獎「曦 」
- 2021 TINTA 金邸獎 提名獎 「HYGGE！」
- 2021 義大利A’Design Award 設計獎「無黠」
- 2021 IF DESIGN AWARD finalist「無黠」
- 2020 英國LICC finalist「Mini.H」
- 2020 中國金堂獎傑出作品「無黠」
- 2020 美國SPARK AWARDS銅獎「Mini.H」
- 2020 新加坡室內設計大賽SIDA銅獎「Mini.H」
- 2020 美國Muse Design Awards金獎「Mini.H」
- 2020 法國Novum Design Award 金獎「Mini.H」
- 2020 TINTA金邸獎 單層空間提名獎「Hey!溜溜」
- 2020 TINTA金邸獎 單層空間提名獎「遊樂園」
- 2020 義大利A’Design Award 銀獎「Mini.H」
- 2020 得利大中華色彩趨勢獎「香草拿鐵」
- 2020 得利大中華色彩趨勢獎「Hey!溜溜」
- 2020 得利大中華色彩趨勢獎「Mini.H」
- 2019 TINTA金邸獎 單層空間優選獎「Gray Star」
- 2019 TINTA金邸獎 小戶型優選獎「Hebbe」
- 2019 TINTA金邸獎 單層空間優選獎「Tone.M」
- 第三屆中國室內設計新勢力榜台灣區top10優秀設計師
- 2019 美國Muse 金獎「Tone.M」
- 2019 義大利A’Design Award 銀獎「Tone.M」
- 2018 法國INNODESIGN Interior design「Tone.M」
- 2018 得利大中華色彩獎「八號屋、Water Blue、萬花筒」
- 2018 華創獎 職業空間組 銅獎「Gray Star」
- 2018 美國Spark Awards 空間類設計 銀獎「Tone.M」
- 2018 創新中國空間藝術大獎 裝飾設計獎「Tone.M」
- 2018 得利大中華色彩獎「北歐20°」
- 2017 TINTA 居住空間類入圍「爵士藍調」
- 2017 TINTA 居住空間類入圍「溫。沐光」
- 2017 TINTA 陳設裝飾類入圍「爵士藍調」
- 2017 TINTA 小坪數空間類入圍「倆倆」
- 2017 40 UNDER 40台灣設計傑出青年
- 2017 TINTA小坪數空間組 新秀獎「6+3復刻工業」
- 2016 色彩趨勢應用組 優選獎「森呼吸」
- 2016 得利住宅空間組 特優冠軍獎「森呼吸」
- 2016 TINTA 餐飲空間組 新秀獎「老倉庫」
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