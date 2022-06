A Home Of You , A Story Of Udesign

家 不是冰冷建築 揉合了光.色彩與空間後,賦予著生命的力量 以自然溫潤.「溫度」的理念方向 透過「6+3美學」規畫專屬個人居家空間 6分裝潢、2分家具佈置、1分留空給住在房子裡的人 寓子設計在空間創作裡 將每個作品注入豐富的精彩故事