NO5WorkRoom

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
我們是一家以產品設計為主導的公司聚集了一批優秀設計團隊致力於設計獨特新穎的創新空間及產品
家事總是一堆做不完，看到散亂堆積的物品，與越來越有生活感的髒亂空間，你是不是也覺得心煩又力不從心呢？不管是時間不夠用，還是懶得整理都不用擔心，下面就將介紹幾個省力居家整理妙招，讓你輕鬆就能維持高質感居家空間，優雅從容度過每一天。
帶有自然悠閒的純真，又有粗獷無拘的豪放，鄉村風情的廚房空間總是給人一種反璞歸真的質樸感。在擁擠的城市空間若是也想品味這樣美好放鬆的情懷，就來看看下面介紹的幾款鄉村風小廚房設計，不同材質、色彩的混搭，碰撞出風格各異的鄉村質感風尚，讓嚮往鄉村風設計的你，也能在家打造自己的溫馨浪漫廚房空間。
我們在裝潢新家的時候會遇到各種煩惱，從裝潢建材的選擇，到設計風格，再到裝飾元素搭配等等，都需要我們全方位的思考與規劃。而對於小坪數的住家來說，這些大大小小問題就更需要我們的認真考慮了！正因為如此，很多人在裝潢特定空間的時候都會選擇一種緊湊式的設計，充分利用家裡的每一寸空間！今天的這個點子簿就來為大家介紹一些來自專業設計師、小而美的緊湊空間設計，這些設計案例會用事實來告訴你：小空間也可以變得很美麗！如果你也對緊湊空間設計感興趣，如果你也正在為小空間的裝潢而煩…