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室內設計師與裝修公司 新北市
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    • 蘆洲 W fashion car 汽車美容, NO5WorkRoom NO5WorkRoom 商业空间
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    桃園 MOVE
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    台北市山肴鮨日式料理, NO5WorkRoom NO5WorkRoom 商业空间
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    台北市山肴鮨日式料理
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    中壢中央路老窩咖啡
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    我們是一家以產品設計為主導的公司聚集了一批優秀設計團隊致力於設計獨特新穎的創新空間及產品

    服務
    室內設計/老屋翻新/新屋客變/商業設計/形象規劃顧問/家具設計
    服務區域
    大台北地區 (包含桃竹台中)與新北市
    地址
    蘆洲區復興路346號
    247 新北市
    台灣
    +886-222887015 no5.com.tw

    評論

    jerry hu
    把我朋友的店搞的一塌糊涂 设计师？笑死 随便拿虾皮淘宝的东西 还应付了事的低级店家罢了 偷工减料又在放鸟，很大牌？ 你们连比Lo-Fi House 都比不上， 不要把室内设计的名号搞烂和挂在嘴边 你们只是会打扫房子的人（其实也很不会 拿出点良心 把所有赚的脏钱全部都还给客人 不然这些评论就足以让你们越来越没案子 早点收一收去上课进修从新做人 不要玷污了 这神圣的事业 别以为学 那些YouTuber 想说接一些有钱有势有知名度的就可以一跃成名 烂透了
    7個月前
    YUSI CHANG
    老板非常不负责任 约好了也照三餐爽约 并且工人不在时都恶言对待 在电话里面也是用非常恶劣的态度 目前害我妈身体出状况 第一天装修还拆除东西到晚上11点多 被邻居抗议 让我们每天要去盯工程 做工时不会做保护 地板没有保护商品没有保护 刚做好的桌子也被他们自己刮伤 把我们柜子的层板弄不见也没有拿回来 并且一直跟业主要东西 不想要给也会一直跟你要 设计图不愿意好好修改 连个平面图都乱画 丈量也不会丈量 还要木工教如何丈量 觉得一百万的案子是不想做的所以收了钱随便乱做 现场所有做的东西估出来也没有到应该要的金额 还一直会忘记要做这个忘记要做那个 会说他做了这么多做了这么久 去跟专业的设计师以及统包诉说状况 每个人都说这个连统包都算不上 一开始说自己是设计师 后来在最后一次见面时 说自己是统包不是设计师 请他们与设备商联络 回覆 东西做好了就可以了不用跟设备商联络 结果要我自行约设备商 最后因为尺寸不合东西设备商搞了很久才放进去 目前工程没做完却要我们给予尾款 答应上礼拜要来做完也是爽约 除了偷工减料还会跟你说他花多少钱 但是报价单没出来给我们 我们无法开店目前正在损失每个月的营业成本等等 有眼睛的人最好看清楚 现在粉丝人数都能造假照片也能造假 当初眼瞎没看到这边的评论 已经交由律师处理并且寄出存证信函🙂
    7個月前
    Philomena Jess
    分享 酷
    9個月前
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