NO5WorkRoom

15個「小而美」的緊湊空間設計範例～

我們在裝潢新家的時候會遇到各種煩惱，從裝潢建材的選擇，到設計風格，再到裝飾元素搭配等等，都需要我們全方位的思考與規劃。而對於小坪數的住家來說，這些大大小小問題就更需要我們的認真考慮了！正因為如此，很多人在裝潢特定空間的時候都會選擇一種緊湊式的設計，充分利用家裡的每一寸空間！今天的這個點子簿就來為大家介紹一些來自專業設計師、小而美的緊湊空間設計，這些設計案例會用事實來告訴你：小空間也可以變得很美麗！如果你也對緊湊空間設計感興趣，如果你也正在為小空間的裝潢而煩…

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