我們想要做到的

我們對於「美學」的追求，一直是相當執著。 我們認為，設計人都是有故事的人，每一個嘔心瀝血的想法轉換成有形產品的過程，都是一個美麗的畫面，也因為秉持這樣的理念，更想要透過努力而做到的是將設計人的設計品與設計理念，傳達給更多人知曉，讓更多消費者懂我們的故事。

原品的由來

我們將此，命為原品 Orin，其義為「原創設計‧品味生活」。我們認為，每一個設計品，都代表著設計師背後的成長故事、人生體驗，每一個設計都是最原始的源自於內心深處。 我們最希望的是，透過原品 Orin，不僅可以讓更多人玩設計、品設計，更重要的是，將背後的故事傳遞出去。

原品的理念

在繁華喧嚷的世界裡 追求最原本的簡單與單純 變得很不容易 現實，讓我們汲汲營營的不得不向生活低頭 社會太嘈雜、人心太複雜 世界可以改變 但內心的本質 一定要努力守護 守護平淡守護簡單的生活態度 生活，不用加上太多華麗佐料拌炒 就如同我們所堅持 每一個嘔心瀝血的設計品 都要是最原本的創意 原創，是我們深信的創作哲學觀 一個簡單的設計 一個簡單的故事 都值得我們細細品味 原品 結合生活中的各種需求 把設計品帶到每一個人的身邊 我們期許自己 建立一個以設計結合美學的平台 不只提供每一個人追尋屬於自己的美感 也收集世界各地偉大的設計 將美學 落實在生活的每一個角落