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    我們想要做到的

    我們對於「美學」的追求，一直是相當執著。 我們認為，設計人都是有故事的人，每一個嘔心瀝血的想法轉換成有形產品的過程，都是一個美麗的畫面，也因為秉持這樣的理念，更想要透過努力而做到的是將設計人的設計品與設計理念，傳達給更多人知曉，讓更多消費者懂我們的故事。

    原品的由來 

    我們將此，命為原品 Orin，其義為「原創設計‧品味生活」。我們認為，每一個設計品，都代表著設計師背後的成長故事、人生體驗，每一個設計都是最原始的源自於內心深處。 我們最希望的是，透過原品 Orin，不僅可以讓更多人玩設計、品設計，更重要的是，將背後的故事傳遞出去。

    原品的理念 

    在繁華喧嚷的世界裡 追求最原本的簡單與單純 變得很不容易 現實，讓我們汲汲營營的不得不向生活低頭 社會太嘈雜、人心太複雜 世界可以改變 但內心的本質 一定要努力守護 守護平淡守護簡單的生活態度 生活，不用加上太多華麗佐料拌炒 就如同我們所堅持 每一個嘔心瀝血的設計品 都要是最原本的創意 原創，是我們深信的創作哲學觀 一個簡單的設計 一個簡單的故事 都值得我們細細品味 原品 結合生活中的各種需求 把設計品帶到每一個人的身邊 我們期許自己 建立一個以設計結合美學的平台 不只提供每一個人追尋屬於自己的美感 也收集世界各地偉大的設計 將美學 落實在生活的每一個角落

    服務
    進口居家選物
    服務區域
    全國與台中市
    地址
    向上北路120號
    402 台中市
    台灣
    +886-423020800 orin.com.tw

    評論

    Lo Yvonne
    少有这么大间的选物店，东西都很有质感
    近3年前
    黃素美
    东西原创性很好，但价位有点高
    超過2年前
    愛米粒
    设计家饰品都很实用美观，有时候可以买的特价品，加入店家社团再去店里取货会有优惠，品质很好，喜欢。
    超過2年前
    Show all 6 reviews
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