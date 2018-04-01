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    • 老宅翻新 II 輕工業簡約宅, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 隨意取材風玄關、階梯與走廊
    老宅翻新 II 輕工業簡約宅, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    老宅翻新 II 輕工業簡約宅, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    +13
    老宅翻新 II 輕工業簡約宅
    折紙居 II 白廊, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 平房
    折紙居 II 白廊, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 隨意取材風玄關、階梯與走廊
    折紙居 II 白廊, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 隨意取材風玄關、階梯與走廊
    +21
    折紙居 II 白廊
    氧光-沐屋, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    氧光-沐屋, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 書房/辦公室
    氧光-沐屋, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 餐廳
    +11
    氧光-沐屋
    人文自然派的no.229舍, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    人文自然派的no.229舍, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    人文自然派的no.229舍, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +19
    人文自然派的no.229舍
    自然梧居, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    自然梧居, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    自然梧居, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    +11
    自然梧居
    璞舍-0N.5室, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    璞舍-0N.5室, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 客廳
    璞舍-0N.5室, 喬克諾空間設計 喬克諾空間設計 廚房
    +6
    璞舍-0N.5室
    顯示全部16專案

    設計-即是在人與環境之間找到平衡，在設計及材質的運用上，我們偏好自然不奓華的風格運用，中度色調的配選，如果您也是同樣喜歡這樣的理念！很高興能為您盡分心力!

    服務
    空間計畫與佈置
    服務區域
    不限區域。
    地址
    美術南二路70巷37號11樓
    804 高雄市
    台灣
    +886-929500997 www.jkn-interior.com

    評論

    李紀螢
    亲切，价格合理❤️ 小空间大收纳，大推吴设计师！
    約3年前

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