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設計-即是在人與環境之間找到平衡，在設計及材質的運用上，我們偏好自然不奓華的風格運用，中度色調的配選，如果您也是同樣喜歡這樣的理念！很高興能為您盡分心力!
廚房是我們最重要的居家生活空間之一。在現實生活中，特別是在現代家庭，廚房不僅僅代表著我們的一日三餐，也常常是我們享受慢生活、休閒和放鬆的私人空間，更是我們可以短暫從忙碌工作和學習中脫離出來的“秘密武器”，通過食物療癒自己。那麼你知道我們可以怎麼來設計廚房嗎？如果空間不足怎麼辦呢？對於狹小或者是獨立的空間來說，一字型廚房是最佳的選擇。一字型廚房就是將洗滌、烹調以及儲物區設計在同一條動線上，雖然說能夠利用的範圍沒有其他類型的廚房來得大，但是只要設計得宜的話，不…
台灣的天氣潮溼，因此大多數的現代家庭都會選擇乾濕分離的設計，增加住家的舒適性。而不管浴室裏頭有沒有設置浴缸，一間透明的淋浴間可以讓浴室的機能更強，此外玻璃的穿透性讓再小的沐浴空間都毫無壓迫感。這本點子簿為大家集結了 29 種有透明淋浴間的浴室，這些浴室的大小與設備皆不相同，你可以依照家中浴室的大小與你的個人的喜好與需求，擷取最適合的好點子。如果需要專業設計師協助的話，直接點圖片中的聯絡人就可以與設計師聯絡喔~
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春天終於來臨了，再過不久我們又要迎接炎炎夏日！台灣的夏天炎熱，客廳和臥室裡如果沒有安裝冷氣的話，相信沒有人會受得了吧？以往一般的室內冷氣都是壁掛式或者窗式的，然而隨著現代人對於室內裝潢的要求越來越多，新一代的吊隱式冷氣就變成愈來愈受歡迎的機種！今天就讓我們了解更多關於吊隱式冷氣的資訊吧～