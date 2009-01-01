「『相即』是一個哲學性的詞彙，涵義非常深遠；因此我想用另一個簡明易懂的詞來代替它，就想到了『吻合』這個詞。 明白的說，設計就是尋找『剛好合適』之事。」── 深澤直人Naoto Fukusawa
相即設計成立於2009年10月，曾獲得2010年TID居住空間、商業空間及工作空間等多項奬項入圍，2011年以居住空間--「品茗宅」獲得TID新銳獎的肯定；以年輕、活力為號召，以創意、專業為本質，有別於樣板化的設計，我們企圖讓每個作品都有它量身訂製的價值，讓企業、商業空間、私人住宅等得到最完善的服務與諮詢。
- 服務
- 美感實用生活-室內設計
- 公司獎項
- 2017 義大利A' Design Award 設計大獎 室內設計類別銀獎及銅獎
- 2016 德國紅點設計大獎 室內設計類別紅點獎
- 2015 台灣 室內設計大獎 居住空間單層類 TID 大獎
- 2014 得利空間色彩大賞 公共空間組銅獎
- 2013 中國 室內設計師黃金聯賽年度十佳設計師
- 2013 APIDA 亞太區室內設計大獎 休閒娛樂空間Best 10
- 2013 亞太室內設計精英邀請賽 住宅空间傑出獎
- 2013 亞太室內設計精英邀請賽 辦公空間銅獎
- 2013 亞太室內設計精英邀請賽 餐飲空間優勝獎
- 2013 亞太室內設計精英邀請賽 辦公空間佳作獎
- 2013 中國 亨特窗飾杯 第二屆中國軟裝Top 10
- 2013 中國 室內設計師第一季黃金聯賽 公共空間工程類二等奬/ 三等獎
- 2013 中國 室內設計師第一季黃金聯賽 居住空間工程類一等奬
- 2013 中國 第八屆金外灘設計大獎 最佳商業空間優秀獎
- 2011 台灣 室內設計大獎 TID Award 新銳獎 金獎
- 2011 台灣 室內設計大獎 居住空間複層類 TID 大獎
- 2011 中國SAIC 第五屆海峽兩地室內大賽 住宅類 金獎
- 2011 中國SAIC 第五屆海峽兩地室內大賽 商業類銀獎 / 餐廳類銅獎/ 辦公類銅獎
- 2011 APIDA 亞太區室內設計大獎 餐飲空間Best 10
- 2011 台灣 第一屆漂亮家居新秀設計師 新秀獎
- 2011 台灣 第三屆好宅配大金 大賞賽 設計菁英組 佳作
- 顯示全部21獎項
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-
信義區松德路6 號4 樓
11076 台北市
台灣
+886-227251701 www.XJstudio.com