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相即設計室內裝修有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • GLIMPSE OF LIGHT, 相即設計室內裝修有限公司 相即設計室內裝修有限公司 商业空间
    GLIMPSE OF LIGHT
    Residence C, 相即設計室內裝修有限公司 相即設計室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Beige
    Residence C
    RESIDENCE L, 相即設計室內裝修有限公司 相即設計室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯
    RESIDENCE L

    「『相即』是一個哲學性的詞彙，涵義非常深遠；因此我想用另一個簡明易懂的詞來代替它，就想到了『吻合』這個詞。 明白的說，設計就是尋找『剛好合適』之事。」── 深澤直人Naoto Fukusawa

    相即設計成立於2009年10月，曾獲得2010年TID居住空間、商業空間及工作空間等多項奬項入圍，2011年以居住空間--「品茗宅」獲得TID新銳獎的肯定；以年輕、活力為號召，以創意、專業為本質，有別於樣板化的設計，我們企圖讓每個作品都有它量身訂製的價值，讓企業、商業空間、私人住宅等得到最完善的服務與諮詢。

    服務
    美感實用生活-室內設計
    公司獎項
    • 2017 義大利A' Design Award 設計大獎 室內設計類別銀獎及銅獎
    • 2016 德國紅點設計大獎 室內設計類別紅點獎
    • 2015 台灣 室內設計大獎 居住空間單層類 TID 大獎
    • 2014 得利空間色彩大賞 公共空間組銅獎
    • 2013 中國 室內設計師黃金聯賽年度十佳設計師
    • 2013 APIDA 亞太區室內設計大獎 休閒娛樂空間Best 10
    • 2013 亞太室內設計精英邀請賽 住宅空间傑出獎
    • 2013 亞太室內設計精英邀請賽 辦公空間銅獎
    • 2013 亞太室內設計精英邀請賽 餐飲空間優勝獎
    • 2013 亞太室內設計精英邀請賽 辦公空間佳作獎
    • 2013 中國 亨特窗飾杯 第二屆中國軟裝Top 10
    • 2013 中國 室內設計師第一季黃金聯賽 公共空間工程類二等奬/ 三等獎
    • 2013 中國 室內設計師第一季黃金聯賽 居住空間工程類一等奬
    • 2013 中國 第八屆金外灘設計大獎 最佳商業空間優秀獎
    • 2011 台灣 室內設計大獎 TID Award 新銳獎 金獎
    • 2011 台灣 室內設計大獎 居住空間複層類 TID 大獎
    • 2011 中國SAIC 第五屆海峽兩地室內大賽 住宅類 金獎
    • 2011 中國SAIC 第五屆海峽兩地室內大賽 商業類銀獎 / 餐廳類銅獎/ 辦公類銅獎
    • 2011 APIDA 亞太區室內設計大獎 餐飲空間Best 10
    • 2011 台灣 第一屆漂亮家居新秀設計師 新秀獎
    • 2011 台灣 第三屆好宅配大金 大賞賽 設計菁英組 佳作
    • 顯示全部21獎項
    地址
    信義區松德路6 號4 樓
    11076 台北市
    台灣
    +886-227251701 www.XJstudio.com

    評論

    PG LIOU
    真的很有品味和专业!!
    10個月前
    相即設計相即設計
    Zoe您好， 谢谢您的指教！ 相即一直以来希望打造一个客户满意的理想空间，兼固客户预算及符合客户需求的设计及工程，本着虚心服务的精神，多受客户好评。 设计图说跟动线规划必须与您们都确认才能进行施做；而天然木皮本身会有自身的花色质感，若您无法接受，我们也很愿意为您更换。 为您修复所造成的困扰，我们深感抱歉。 再次感谢您的留言，我们虚心受教。 诚挚地祝福您阖家新年快乐！
    超過3年前
    SM L
    这个是我们用创意、细节以及多年的设计经验，所累积的创意基地，欢迎您的莅临，让我们为您创造更多的空间故事
    超過2年前
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