「『相即』是一個哲學性的詞彙，涵義非常深遠；因此我想用另一個簡明易懂的詞來代替它，就想到了『吻合』這個詞。 明白的說，設計就是尋找『剛好合適』之事。」── 深澤直人Naoto Fukusawa

相即設計成立於2009年10月，曾獲得2010年TID居住空間、商業空間及工作空間等多項奬項入圍，2011年以居住空間--「品茗宅」獲得TID新銳獎的肯定；以年輕、活力為號召，以創意、專業為本質，有別於樣板化的設計，我們企圖讓每個作品都有它量身訂製的價值，讓企業、商業空間、私人住宅等得到最完善的服務與諮詢。