正反空間設計有限公司是專業設計與施工的工作團隊，從事設計工作已將屆32年 從商用營業場所、企業辦公環境設計等，時至今日的高優質住宅別墅.在設計的實力與工程執行上累積了許多經驗與碑. 從商用營業場所、企業辦公環境設計等，時至今日的高優質住宅別墅. 從理念的表述、設計規劃 完全體會每一位屋主對使用環境品質的期望與理想，並當成我們努力及長久以來不變的信念。

正反空間設計以尊重、誠信、創新、服務為我們經營理念，專業設計及施工廠商，以最佳的設計品質提供給客戶是我們的責任，專業設計及施工團隊人員合作經營，一定可以為我們的客戶提供更美好的生活. 身為設計人，如何的決定生活方式,如何的生活態度，在寶貴的人生當中增添文化意涵的想像空間 ，不但能豐富生活中的視覺感官體驗，也在忙碌生活中實現人生目標和獲得自我肯定的喜悅。 衷心期望能有機會為您服務，並提供我們的專業，幫助解決您房子在初期設計或後續裝修上的任何問題。