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光是空間裡的魔術師，為空間點亮絢爛光芒，藉由光影的捕捉讓室內裝飾在舞台綻放。我們的生活離不開光，室內設計除了適當引入自然光外，另一大重點就是燈光設計，如何在提高生活美學品味的同時，追求高品質的健康生活，室內照明絕對值得你關注。下面就將白光好還是黃光好的終極問題分析給你聽，帶你從自身需求著手認識最適合各個場域的那道光。
樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!1.
現代人的居住空間愈來愈有限，因此收納空間不足就成了最常見的問題之一，而「層板」在這個時候就能發揮它的功能！只要在不同起居空間的牆面上設置層板，房子裡馬上就多了不少的收納空間，同時也不會像大書櫃或者大型收納櫃那麼佔地方。更棒的是，不同材質、造型的層板可以成為牆面裝飾板，巧妙地妝點你家的牆面！現在就讓我們來參考以下由台灣本地設計師打造而成的層板設計吧！