樓梯踏板的材質有哪些？ 20 種實例

樓梯連結家中不同樓層，也常常是客廳的重要組成部分，如果費點心設計樓梯的造型，居家空間的美感還能大升級。然而，畢竟樓梯最主要的功能是讓人踏在上面走動，因此安全依舊是最大的考量。樓梯踏板使用的材質會影響到樓梯的安全性，對於喜歡在室內打赤腳的你來說，也會影響到腳底的觸感。一般常用的樓梯踏板的材質有下面這三種，你可以多方面評估，或者是在跟設計師商量之後，選擇最理想的材質!1.

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