源起於【北澤川室內設計】，不定期培訓設計師於海外觀摩，激盪出更多元設計之構思，其中更以日式設計廣為喜愛，其鑽研大量古樸及現代日式之設計，其低調、簡單，然而兼具沈穩之質感建築，尤如紳士般的優雅形象，另人過目不忘，不僅日籍客戶對其設計深植於心及讚許，諮詢度更是躍升公司內部評選人氣第一名。

後因應客戶需求之催生，為台灣地區獨特海島特性挑選合宜之建材及工班，擴大整編成立【北澤營造】，從設計到施工一條龍之便利及完整性，為您前進夢想更進一步，日式築設計及施工，請指定第一品牌【北澤營造】。