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    • 時尚奢華百坪四大房室內豪宅設計, 北澤川有限公司 北澤川有限公司
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    時尚奢華百坪四大房室內豪宅設計
    經典日式二層樓住宅別墅, 北澤川有限公司 北澤川有限公司
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    經典日式二層樓住宅別墅, 北澤川有限公司 北澤川有限公司
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    經典日式二層樓住宅別墅

             源起於【北澤川室內設計】，不定期培訓設計師於海外觀摩，激盪出更多元設計之構思，其中更以日式設計廣為喜愛，其鑽研大量古樸及現代日式之設計，其低調、簡單，然而兼具沈穩之質感建築，尤如紳士般的優雅形象，另人過目不忘，不僅日籍客戶對其設計深植於心及讚許，諮詢度更是躍升公司內部評選人氣第一名。

            後因應客戶需求之催生，為台灣地區獨特海島特性挑選合宜之建材及工班，擴大整編成立【北澤營造】，從設計到施工一條龍之便利及完整性，為您前進夢想更進一步，日式築設計及施工，請指定第一品牌【北澤營造】。

    服務
    建築規劃.營造統包.新屋裝潢.舊屋翻修.系統家具配置.商業空間設計.獨棟別墅.日式住宅等
    服務區域
    台北市與新北市
    地址
    林口區民族路276號
    24462 新北市
    台灣
    +886-226068896 0939777966.weebly.com
    法律聲明

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