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室內設計/老屋翻新/商空規劃/居家裝修
內政部營建屬 核准 合格室內裝修業，台北市建築物室內設計裝修同業公會會員，擁有證照的 室內裝修工程管理專業技術、室內設計專業技術 雙證照團隊
在裝潢的時候我們常常會遇到各種各樣的問題，包括材料的選擇、設計風格的打造等等。另外，每個不同的家居空間也是不一樣的，廚房就是一個很好的例子，我們首先需要規劃和合理利用有限的空間，然後用心搭配各種裝潢素材，包括收納櫃、牆面、家用電器等等。今天這個點子簿的重點介紹對象就是廚房磁磚的設計搭配。耐用、色彩與大小皆變化多的瓷磚是廚房與浴室常見的材質，亮面的磁磚能夠點亮空間，帶出鮮活的樣貌，霧面的磁磚則比較能營造出沈穩或是質樸的個性。亮面與霧面的磁磚各有特色，你可以視…
廚房是我們最重要的居家生活空間之一。在現實生活中，特別是在現代家庭，廚房不僅僅代表著我們的一日三餐，也常常是我們享受慢生活、休閒和放鬆的私人空間，更是我們可以短暫從忙碌工作和學習中脫離出來的“秘密武器”，通過食物療癒自己。那麼你知道我們可以怎麼來設計廚房嗎？如果空間不足怎麼辦呢？對於狹小或者是獨立的空間來說，一字型廚房是最佳的選擇。一字型廚房就是將洗滌、烹調以及儲物區設計在同一條動線上，雖然說能夠利用的範圍沒有其他類型的廚房來得大，但是只要設計得宜的話，不…
現代的家庭通常都居住在面積有限的公寓裡，為了讓整體的通透感更佳，專家會採用開放式的設計。然而開放式的廚房雖然能滿足現代人的美感，但由於台灣的料理大多會製造不少油煙，因此公用領域裡瀰漫著煙霧也就成了一大問題。如果喜歡開放式廚房，卻又想要阻擋油煙，那麼廚房拉門是不二選擇!廚房拉門的材質有金屬、玻璃、塑膠、木頭等等，造型也各異，因此還能讓你的室內空間更為獨特! 這本點子簿將為你介紹14 種省空間，防油煙又美麗的廚房拉門。讓我們一塊看看吧。