廚房室內裝潢怎麼做？11個關於種類、預算、造型的建議

廚房是最能賦予家溫馨、甜美氣息的地方，有一處精心打理賞心悅目的好廚房，人們一進門就能感受愉悅並漸漸感到療癒與放鬆。不過，想打造理想廚房也不是一件容易的事，所以許多人往往最想改造自家廚房，卻只能對著雜誌上各種廚房美照過乾癮。今天我們想分享一些關於廚房室內裝潢的小知識，幫助還沒有方向的讀者先建立一些基本概念，比方，廚房有哪些基本樣式與各自的優缺點，廚房裝修的美化重點或預算怎麼列，新廚房一定比較貴嗎等議題，同時配上各種廚房設計實例給大家參考。如果你正好也想規劃廚…

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