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一個廚房,可以很簡單,也可以很有質感－Kitchen design
近年因健康意識抬頭，加上多起食安問題，更因疫情影響改變了現代人普遍外食的習慣，越來越多的人選擇在家洗手作羹湯，因此對於廚房空間的設計，也越來越重視，除了美觀更要兼顧實用與衛生安全，會經常接觸食材的廚房檯面就成了講究之處。下面就將檯面的功能與幾個常見材質一次介紹，讓你根據自身需求喜好以及預算，選對能每日輕鬆烹煮美味食物的檯面。
廚房是最能賦予家溫馨、甜美氣息的地方，有一處精心打理賞心悅目的好廚房，人們一進門就能感受愉悅並漸漸感到療癒與放鬆。不過，想打造理想廚房也不是一件容易的事，所以許多人往往最想改造自家廚房，卻只能對著雜誌上各種廚房美照過乾癮。今天我們想分享一些關於廚房室內裝潢的小知識，幫助還沒有方向的讀者先建立一些基本概念，比方，廚房有哪些基本樣式與各自的優缺點，廚房裝修的美化重點或預算怎麼列，新廚房一定比較貴嗎等議題，同時配上各種廚房設計實例給大家參考。如果你正好也想規劃廚…
廚房可大可小，對於現代不開火的多數人來說，有一個小巧的簡易爐灶與流理臺即可。但若你家空間允許，或是你就是很喜歡Ｌ型的廚房設計，以下我們要為你示範十個大小空間都可以容納的廚房空間！對我們來說，廚房不僅是煮飯的地方，更是可以凝聚家人感情、談話、在家交流互動的一個重要空間！現在就跟我們一起來看看不同風格吧！