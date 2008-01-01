上滕設計成立於2008年，是一個追求創意熱情、與自然環境協調的建築師設計事務所。

事務所專注於跨領域整合的設計思考，對於規劃、景觀、建築、室內與傢俱設計等提出整體性的空間規劃策略。

設計作品從極大的HTC電子廠房到極小的一張桌子；從私人住宅、別墅、旅館、辦公室、咖啡館到公共性的學校、生態展示館等；從聚落環境規劃到生態廠房園區設計；並多次獲得獎項與競圖優勝的肯定。 無論案件規模，我們以專業創意面對每個基地環境與業主需求，創造出最佳獨特設計方案。