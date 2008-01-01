上滕設計成立於2008年，是一個追求創意熱情、與自然環境協調的建築師設計事務所。
事務所專注於跨領域整合的設計思考，對於規劃、景觀、建築、室內與傢俱設計等提出整體性的空間規劃策略。
設計作品從極大的HTC電子廠房到極小的一張桌子；從私人住宅、別墅、旅館、辦公室、咖啡館到公共性的學校、生態展示館等；從聚落環境規劃到生態廠房園區設計；並多次獲得獎項與競圖優勝的肯定。 無論案件規模，我們以專業創意面對每個基地環境與業主需求，創造出最佳獨特設計方案。
- 服務
- 建築設計＋室內設計＋全區整體規劃
- 服務區域
- 台灣＋亞洲與台北市
- 公司獎項
- (1) 外婆的澎湖厝
- 2008 營建署鄉村地區住宅設計徵圖比賽 專業組 優等獎
- (2) 擬自然的空間 Landscape as Interior 台北鄭宅
- 2008 台灣室內設計大獎 住宅類 入圍獎
- (3) 2009 國際想家概念參展
- (4) 游於藝 Roaming in Salon 遊人髮舍
- 2009 台灣室內設計大獎 工作空類 入圍獎
- (5) 台北陽明段都市更新案
- 2009 中華建築規劃設計 金石獎
- (6) 桃園大溪高中
- 2009 桃園 城鄉景觀大賞 優選獎
- (7 2011 營建署國家公園陽光農舍綠建築徵選比賽 第一名
- (8) Opening Row House 打開在地生活的家
- 2012 宜蘭厝烏石港計畫競圖 單棟街屋型 優選獎
- (9) 中央研究院 生態時代館
- 2015 國家卓越建設獎-最佳施工品質類優質獎
- 2017 全球 Architizer 建築獎–決選入圍
- 2017 TID台灣室內設計大獎 –公共空間類) Hill House
- 顯示全部18獎項
- 地址
-
三元街238號5樓
100 台北市
台灣
+886-223053750 www.emergearchi.com