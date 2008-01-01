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上滕聯合建築師事務所
建築師 台北市
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    上滕聯合建築師事務所
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    上滕設計成立於2008年，是一個追求創意熱情、與自然環境協調的建築師設計事務所。 

    事務所專注於跨領域整合的設計思考，對於規劃、景觀、建築、室內與傢俱設計等提出整體性的空間規劃策略。 

    設計作品從極大的HTC電子廠房到極小的一張桌子；從私人住宅、別墅、旅館、辦公室、咖啡館到公共性的學校、生態展示館等；從聚落環境規劃到生態廠房園區設計；並多次獲得獎項與競圖優勝的肯定。  無論案件規模，我們以專業創意面對每個基地環境與業主需求，創造出最佳獨特設計方案。

    服務
    建築設計＋室內設計＋全區整體規劃
    服務區域
    台灣＋亞洲與台北市
    公司獎項
    • (1) 外婆的澎湖厝
    • 2008 營建署鄉村地區住宅設計徵圖比賽 專業組 優等獎
    • (2) 擬自然的空間 Landscape as Interior 台北鄭宅
    • 2008 台灣室內設計大獎 住宅類 入圍獎
    • (3) 2009 國際想家概念參展
    • (4) 游於藝 Roaming in Salon 遊人髮舍
    • 2009 台灣室內設計大獎 工作空類 入圍獎
    • (5) 台北陽明段都市更新案
    • 2009 中華建築規劃設計 金石獎
    • (6) 桃園大溪高中
    • 2009 桃園 城鄉景觀大賞 優選獎
    • (7 2011 營建署國家公園陽光農舍綠建築徵選比賽 第一名
    • (8) Opening Row House 打開在地生活的家
    • 2012 宜蘭厝烏石港計畫競圖 單棟街屋型 優選獎
    • (9) 中央研究院 生態時代館
    • 2015 國家卓越建設獎-最佳施工品質類優質獎
    • 2017 全球 Architizer 建築獎–決選入圍
    • 2017 TID台灣室內設計大獎 –公共空間類) Hill House
    • 顯示全部18獎項
    地址
    三元街238號5樓
    100 台北市
    台灣
    +886-223053750 www.emergearchi.com

    評論

    王ERIC
    8個月前
    吞雲閣
    超過1年前
    林家麒
    超過3年前
    Show all 6 reviews
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