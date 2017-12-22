雅和室內設計 https://www.ysdaweb.com
服務新竹以北 ☎ 03-4517305【新成屋】免費到府丈量諮詢 (新成屋限定優惠)
設計團隊經歷：設計20年經歷、工程15年經歷
手機/LINE ID：0932-118137
TEL：03-4517305
FAX：03-4633985
Email：ysdain@gmail.com
地址：320桃園市中壢區南園二路57巷18弄8號1樓
設計理念：
「家」是我們放鬆、撫慰身心和重獲能量的地方
思索如何讓人們的生活更好，是雅和的設計理念
設計已經不只是牽涉到造型或功能而已
”設計是一種語言”
設計和語言一樣必須充分了解其內涵，才能有效地運用空間的語彙及美感
理想的居家，是跟自己最合適、感覺最舒服自在的地方
雅和設計關心人們的需要，讓人與空間得到最好的設想和規劃
提供您全方位的室內設計、室內裝潢、室內裝修、家具傢飾擺設服務
經營理念：
客戶滿意的笑容就是我們的熱情與使命
雅和的專業、友善與用心
如同家人般體貼的陪伴，散發出溫暖
提供「Total Solution」服務為企業願景
雅和室內設計為您創造 高質感、舒適、友善的生活空間
二十年室內設計經驗，高質感、高CP值路線大受好評
服務地區：新竹以北 | 桃園 | 中壢 | 平鎮 | 青埔 | 新屋 | 楊梅 | 八德 | 觀音 | 龍潭 | 大溪 | 大園 | 龜山 | 蘆竹 | 竹北 | 新北 | 台北 | 一通電話免費到府勘查丈量！
- 服務
- 空間設計、室內設計、室內裝潢、新屋規劃、老屋改造住宅規劃設計與施工、中古屋翻新、局部裝潢、輕裝修、實品屋設計、預售屋客變、豪宅設計、景觀庭園設計、木工裝修、工程承攬
- 商業空間規劃設計、飯店、旅館、商旅、餐廳、商業店面、百貨專櫃、展場空間規劃設計與施工、
- 住宅空間規劃設計、空間設計、室內設計、室內裝潢、新屋規劃、老屋改造住宅規劃設計與施工、中古屋翻新、局部裝潢、輕裝修、實品屋設計、預售屋客變、豪宅設計、景觀庭園設計、木工裝修、工程承攬、辦公空間規劃設計、商業空間規劃設計
- 服務區域
- 新竹以北 | 桃園 | 中壢 | 平鎮 | 青埔 | 新屋 | 楊梅 | 八德 | 觀音 | 龍潭 | 大溪 | 大園 | 龜山 | 蘆竹 | 竹北 | 新北 | 台北 | 一通電話免費到府勘查丈量！
- 地址
-
南園二路57巷18弄8號1F
320 桃園市中壢區
台灣
+886-34517305 www.ysdaweb.com
雅和室內設計 https://www.ysdaweb.com
☎ 03-4517305【新成屋】免費到府丈量諮詢(新成屋限定優惠)
雅和設計提供您全方位的室內設計、室內裝潢、裝修服務,03-4517305免費到府諮詢丈量！公司位於中壢市南園二路57巷18弄10號2樓,服務地區:青埔室內設計,桃園室內設計,中壢室內設計,平鎮室內設計,楊梅室內設計,龍潭室內設計,觀音室內設計,八德室內設計,大園室內設計,龜山室內設計,新屋室內設計,竹北室內設計,蘆竹室內設計,台北室內設計,新北室內設計,新竹室內設計,基隆室內設計,中壢裝潢,桃園裝潢,平鎮裝潢,楊梅裝潢,龍潭裝潢,觀音裝潢,八德裝潢,大園裝潢,龜山裝潢,新屋裝潢,竹北裝潢,蘆竹裝潢,青埔裝潢,台北裝潢,新北裝潢,基隆裝潢,新竹裝潢,服務項目:新屋,舊屋翻新,老屋翻修,實品屋,樣品屋,預售屋,客變,住宅,辦公室,商業店面,室內設計作品,室內設計優惠,促銷,室內設計推薦,室內設計師推薦,北部裝潢,空間設計,規劃,室內設計公司,推薦,建案,建設,設計風格:奢華風,現代風,簡約風,北歐風,古典風,混搭風,工業風,鄉村風,日式風雅和室內設計