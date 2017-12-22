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設計團隊經歷：設計20年經歷、工程15年經歷

手機/LINE ID：0932-118137

TEL：03-4517305

FAX：03-4633985

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地址：320桃園市中壢區南園二路57巷18弄8號1樓

設計理念：

「家」是我們放鬆、撫慰身心和重獲能量的地方

思索如何讓人們的生活更好，是雅和的設計理念

設計已經不只是牽涉到造型或功能而已

”設計是一種語言”

設計和語言一樣必須充分了解其內涵，才能有效地運用空間的語彙及美感

理想的居家，是跟自己最合適、感覺最舒服自在的地方

雅和設計關心人們的需要，讓人與空間得到最好的設想和規劃

提供您全方位的室內設計、室內裝潢、室內裝修、家具傢飾擺設服務





經營理念：

客戶滿意的笑容就是我們的熱情與使命

雅和的專業、友善與用心

如同家人般體貼的陪伴，散發出溫暖

提供「Total Solution」服務為企業願景

雅和室內設計為您創造 高質感、舒適、友善的生活空間





二十年室內設計經驗，高質感、高CP值路線大受好評

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