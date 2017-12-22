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雅和室內設計
室內設計師與裝修公司 桃園市中壢區
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    • 北歐混輕工業風收納機能宅 | 桃園室內設計．裝潢推薦 | 中壢【雅和室內設計】空間規劃、老屋翻新、新屋住宅裝修改造, 雅和室內設計 雅和室內設計 客廳
    北歐混輕工業風收納機能宅 | 桃園室內設計．裝潢推薦 | 中壢【雅和室內設計】空間規劃、老屋翻新、新屋住宅裝修改造, 雅和室內設計 雅和室內設計 客廳
    北歐混輕工業風收納機能宅 | 桃園室內設計．裝潢推薦 | 中壢【雅和室內設計】空間規劃、老屋翻新、新屋住宅裝修改造, 雅和室內設計 雅和室內設計 廚房
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    北歐混輕工業風收納機能宅 | 桃園室內設計．裝潢推薦 | 中壢【雅和室內設計】空間規劃、老屋翻新、新屋住宅裝修改造
    禪意人文混搭哲學, 雅和室內設計 雅和室內設計 餐廳
    禪意人文混搭哲學, 雅和室內設計 雅和室內設計 禪風庭院
    禪意人文混搭哲學, 雅和室內設計 雅和室內設計 客廳
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    禪意人文混搭哲學
    簡約北歐 親子宅 傾瀉一抹慵懶 親子溫馨好時光, 雅和室內設計 雅和室內設計 客廳
    簡約北歐 親子宅 傾瀉一抹慵懶 親子溫馨好時光, 雅和室內設計 雅和室內設計 餐廳
    簡約北歐 親子宅 傾瀉一抹慵懶 親子溫馨好時光, 雅和室內設計 雅和室內設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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    簡約北歐 親子宅 傾瀉一抹慵懶 親子溫馨好時光
    設計反轉格局 時尚簡約氣息, 雅和室內設計 雅和室內設計 客廳
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    設計反轉格局 時尚簡約氣息
    在城市，打造 優雅品味方程式, 雅和室內設計 雅和室內設計 餐廳
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    在城市，打造 優雅品味方程式, 雅和室內設計 雅和室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    在城市，打造 優雅品味方程式
    時尚空間華麗轉身, 雅和室內設計 雅和室內設計 餐廳
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    時尚空間華麗轉身
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    雅和室內設計 https://www.ysdaweb.com

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    地址：320桃園市中壢區南園二路57巷18弄8號1樓

      

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    「家」是我們放鬆、撫慰身心和重獲能量的地方 

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    設計和語言一樣必須充分了解其內涵，才能有效地運用空間的語彙及美感 

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    +886-34517305 www.ysdaweb.com
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    評論

    佳佳 韓 佳佳 韓
    CP值非常高！推薦黃設計師，親友都誇設計的很有品味，非常滿意！
    超過2年前
    專案日期: 八月 2019
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    魏易玄
    Survey 了3家室内设计， 虽然最后并非选择雅和（综合设计公司本身，设计师素质， etc..）， 但我给刘添祥设计师的评价却是最高的, 谢谢刘设计师。
    2個月前
    chibao
    提供免费丈量及评估报价，有耐心的把客户的需求都考虑进去，也提供了很多意见，虽然最后因为设计风格选了其他家公司，还是很感谢祝设计师和Yun的细心服务！
    2個月前
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