用愛成家 以誠相待

「堅持所要程序，溝通所要設計！」

名中之「艾」，為「愛」的諧音，設計者認為以愛為出發點，才能造就每個獨樹一格的秘境；而「城」，為「誠」之意境，結合誠信與誠意的精神，把每個業主的家當成自己家，創造出使用者內心的嚮往世界。

對於艾城設計，多年來以「CP思維」迎向每個挑戰。「C」(Careful)譯為細心，在下筆前的前置準備若以足夠才進設計；「P」(Peace of mine)安心，因內部重視施作流程，同時也注重溝通品質，當誤差狀態降至最低，才能給予業主最好的空間回憶。當業主能夠不斷轉介客戶，其看見團隊在於「預想」與「覆認」的功力，能設想到對方所未思考的問題，並不斷重複確認執行的可行性，讓設計不僅是設計，更走入全方位的設計模式。不久的將來，艾城極力朝多元風格的概念延伸，找回設計的初衷，用心品嘗全新的生活態度。

目前服務區域為大台北地區、基隆、桃園及新竹，主要營業項目為住宅空間、商業空間的規劃設計及工程施工為主。