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    ✉️信箱：shinpin6080@gmail.com

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    門市地址🏠

    桃園市平鎮區復旦路4號

    營業時間⏰

    週一～週六｜8:00～17:00

    ❌週日公休❌


    💫服務地區

    台灣本島、離島　皆有服務

    基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市

    💫服務內容

    📍客製化的居家空間規劃設計及收納

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    室內裝潢工程｜輕裝修｜客製化居家空間規劃設計｜系統廚具｜系統傢俱｜衛浴櫥櫃｜各式進口及國產精品家電｜淨水器｜廚房、衛浴、系統櫃｜五金配件｜烤漆玻璃
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