【欣品系統櫃廚具】
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🌐官網：http://www.shinpin.com.tw/
LINE ID: dgf8414o(最後為英文字母)
✨歡迎預約參觀✨
門市地址🏠
桃園市平鎮區復旦路4號
營業時間⏰
週一～週六｜8:00～17:00
❌週日公休❌
💫服務地區
台灣本島、離島 皆有服務
基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市
💫服務內容
📍客製化的居家空間規劃設計及收納
📍室內裝潢、裝修、修繕 等相關工程
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保證三💫一年保固服務保證。即使超過保固一樣服務，一樣處理您的問題。
保證四💫驗收保證。如當日未完成需有小收尾，可以留一成尾款當驗收款，直到完成才付餘款。
保證五💫選擇欣品廚具，一套有質量的廚具，正常使用情況下保證能使用十年以上。
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- 服務
- 室內裝潢工程｜輕裝修｜客製化居家空間規劃設計｜系統廚具｜系統傢俱｜衛浴櫥櫃｜各式進口及國產精品家電｜淨水器｜廚房、衛浴、系統櫃｜五金配件｜烤漆玻璃
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平鎮區復旦路4號
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