【欣品系統櫃廚具】

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🔎粉專：欣品系統櫃廚具

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✨歡迎預約參觀✨

門市地址🏠

桃園市平鎮區復旦路4號

營業時間⏰

週一～週六｜8:00～17:00

❌週日公休❌





💫服務地區

台灣本島、離島 皆有服務

基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市

💫服務內容

📍客製化的居家空間規劃設計及收納

📍室內裝潢、裝修、修繕 等相關工程





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保證二💫保證工廠出貨、專業施工、品質保證 、價格公道。

保證三💫一年保固服務保證。即使超過保固一樣服務，一樣處理您的問題。

保證四💫驗收保證。如當日未完成需有小收尾，可以留一成尾款當驗收款，直到完成才付餘款。

保證五💫選擇欣品廚具，一套有質量的廚具，正常使用情況下保證能使用十年以上。





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