關於北歐櫥窗

來自於一個簡單的初衷，希望藉由溫暖木頭窗的意象，為人們開啟一扇美學生活之窗；北歐是全球最幸福的國度，北歐人不把流行時尚看得太重，但願意把居家與生活的設計擺在第一順位。北歐設計師以設計出以人為本的生活用品為榮，不設計「好看但不實用」的東西，北歐人要做的是「實用但又很好看」的作品。這樣的概念，讓我們的團隊深深著迷，認為這樣的精神與態度，是值得擁有與推廣的使命。

我們也是提供消費者「窺見北歐深度價值，並放眼全球美學設計」的通路品牌。透過代理優質的設計品牌，提供自北歐或全球最新、最優質的生活用品，讓您在家中、在辦公室、在送禮、在生活的每一個角落，享受設計為人帶來的便利以及美感，進而讓生活充滿更多美的元素，讓更美好的明天，轉變成一切發生在我們周圍的真實。