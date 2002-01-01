關於北歐櫥窗
來自於一個簡單的初衷，希望藉由溫暖木頭窗的意象，為人們開啟一扇美學生活之窗；北歐是全球最幸福的國度，北歐人不把流行時尚看得太重，但願意把居家與生活的設計擺在第一順位。北歐設計師以設計出以人為本的生活用品為榮，不設計「好看但不實用」的東西，北歐人要做的是「實用但又很好看」的作品。這樣的概念，讓我們的團隊深深著迷，認為這樣的精神與態度，是值得擁有與推廣的使命。
我們也是提供消費者「窺見北歐深度價值，並放眼全球美學設計」的通路品牌。透過代理優質的設計品牌，提供自北歐或全球最新、最優質的生活用品，讓您在家中、在辦公室、在送禮、在生活的每一個角落，享受設計為人帶來的便利以及美感，進而讓生活充滿更多美的元素，讓更美好的明天，轉變成一切發生在我們周圍的真實。
- 服務
- 『享受來自北歐或全球最好的設計商品』 我們提供方便的網路購物環境，不論您是個人選購、節慶送禮、企業大宗採購、或空間配置等，我們都會竭誠為您服務，打造獨一無二的居家空間氛圍，歡迎您有任何問題，都歡迎來電洽詢，客服專線：02 8772 6060。
- 服務區域
- 亞洲地區與台北市
- 公司獎項
- 2002年「北歐櫥窗」由三位台灣年輕人腦力激蕩而誕生
- 2002年 10月份，北歐櫥窗正式營運，並由電子商務網站出發 (www.nordic.com.tw)
- 2004年 首次舉辦集購線上冰塊燈集購活動，並串聯多個網路平台共同舉辦
- 2006年 成立第一間實體旗艦店面-信義誠品店
- 2007年 因單身戒效應，舉辦屬單身的「單身晚餐」單身戒派活動
- 2008年 舉辦「到丹麥哥本哈根圓夢」活動，推薦本土設計師前往丹麥實習
- 2009年 為協助六龜育院的重建，舉行冰塊燈義賣，並將收入全數捐入該院帳戶。
- 2009年 北歐櫥窗Nordic Lifestyle Facebook粉絲團成立
- 2011年 參與「台中創意生活節」
- 2011年 將實體店面跨足中台灣，成立新光三越台中店
- 2012年 北歐櫥窗加入忠泰生活開發，開啟更為多元化的經營觸角，期待帶入更生活的生活美
- 學體驗
- 2012年 參加roodo樂多之「夏日Blog傳說活動」，並擔任北歐主題之評審單位
- 2012年 協助策劃「Finn Juhl百年經典展─工藝與設計的永恆對話」展覽活動
- 2013年 成為百年藝術居家品牌Georg Jensen居家商品在台總經銷夥伴，呈現最為完整獨特的
- Living Georg Jensen居家氛圍
- 2013年 丹麥百年居家美學Eva Solo 100周年，推出10大得獎經典作品設計
- 2013年 與MOT TIMES合作舉辦網路快閃Select Shop活動
- 2014年 結合北歐生活理念與在地好設計，參與台灣設計師週相關台灣設計推廣
- 2014年 北歐櫥窗粉絲團突破5萬人
- 2015年 進駐信義商圈精品站區，成立新光三越信義A9店
- 2015年 成立期間限定北歐櫥窗概念店，嘗試結合經典大師家具、設計生活家飾、概念餐飲，
- 完整體驗北歐五感人文哲學思維
- 2015年 舉辦屋頂百人仲夏節活動，歡慶北歐最大盛典
- 2015年 成立第4家百貨店面-台中MOT明日聚落店
- 2015年 成為Anglepoise x Paul Smith跨界限定作品台灣獨賣合作夥伴
- 2015年 成立第1家OUTLET門市—桃園華泰Gloria outlet店
- 2016年 參與「Design Solution 瑞典設計展」展覽活動
- 2016年北歐櫥窗Nordic Lifestyle Instagram粉絲團成立
- 2017年 北歐櫥窗粉絲團突破10萬人
- 顯示全部30獎項
- 地址
-
大安區市民大道三段178號6F
106 台北市
台灣
+886-287726060 www.nordic.com.tw