提供消費者最新穎的觀念與產品，
觀摩歐洲大展的流行趨勢，
此外，更會透過傾聽顧客們的需求， 客製化量身訂做， 平價高質感的作
- 服務
- 室內設計 | 整體規劃 | 系統家具 | 精品廚具 | 衛浴設備
- 服務區域
- 台北/台中/高雄
- 公司獎項
- 本公司設計團隊榮獲『2015中華民國廚具創意美廚獎』優賞。
- 本公司榮獲『認證品保』優良廠商。
- 地址
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420 台中市豐原區三豐路二段76號
台灣
+886-425282577 www.domotc.com.tw
1950年 創立本公司，經營源益豐碾工廠，專營白米零售及批發。1972年 設立生原煤氣行，我們始終秉持著”服務第一”之經營理念及”高人一等” 的品質，不斷提供消費者
最安全的需求，且深受消費者的好評。
1987年 公司擴建落成，增設銷售瓦斯器具及歐化廚具，我們不段創新，提升服務品質，建 立公司形象。
1998年 全心投入內部重新整修，並增設系統櫥櫃、空間規劃，為滿足消費者需求讓產品多元化。
2000年 禮聘專業設計師及技術人才，改革廚具、櫥櫃達到現代美觀、多功能性精緻 櫥櫃， 以高品質、中低價 位，回饋愛用者。
2008年 加入『德盟廚櫃』聯盟，以歐洲、德國為榜樣，提升極簡廚房的概念，以最 優秀的經營團隊，打造新世 紀『德盟廚具』。
2012年 研發更多元化產品『昇降電視櫃』『隱形爐灶』『電動捲門』『開放式無油 煙體驗廚房』。
2014年 遠赴義大利『米蘭設計展』觀摩學習，提升設計能力。
研發友善廚房『無障礙空間』，關懷行動不便人士。
2015年 本公司設計團隊榮獲『2015中華民國廚具創意美廚獎』優賞。
本公司榮獲『認證品保』優良廠商。
本公司與『巴黎-斐行迪高等廚藝學校 法式私廚』合作『私廚到你家』 讓消費者體驗享受，使用您的廚房料煮出一道道美味法式料理。
為滿足消費者的需求德盟廚具以專業的施工、創新的概念與貼心的設計，讓廚房成為居家空間中最具『 機能性 』與『 互動性 』的核心。業界唯一在『室內interior』『美化家庭』『漂亮居家』連續數年每月雙刊登大篇幅廣告，更榮獲東風電視台『美味生活+』的青睞，為節目製作主要的櫥櫃背景主題。
『進化完美、超越當代、專業團隊、量身打造』