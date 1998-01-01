法律聲明

1950年 創立本公司，經營源益豐碾工廠，專營白米零售及批發。1972年 設立生原煤氣行，我們始終秉持著”服務第一”之經營理念及”高人一等” 的品質，不斷提供消費者

最安全的需求，且深受消費者的好評。

1987年 公司擴建落成，增設銷售瓦斯器具及歐化廚具，我們不段創新，提升服務品質，建 立公司形象。

1998年 全心投入內部重新整修，並增設系統櫥櫃、空間規劃，為滿足消費者需求讓產品多元化。

2000年 禮聘專業設計師及技術人才，改革廚具、櫥櫃達到現代美觀、多功能性精緻 櫥櫃， 以高品質、中低價 位，回饋愛用者。

2008年 加入『德盟廚櫃』聯盟，以歐洲、德國為榜樣，提升極簡廚房的概念，以最 優秀的經營團隊，打造新世 紀『德盟廚具』。

2012年 研發更多元化產品『昇降電視櫃』『隱形爐灶』『電動捲門』『開放式無油 煙體驗廚房』。

2014年 遠赴義大利『米蘭設計展』觀摩學習，提升設計能力。

研發友善廚房『無障礙空間』，關懷行動不便人士。

2015年 本公司設計團隊榮獲『2015中華民國廚具創意美廚獎』優賞。

本公司榮獲『認證品保』優良廠商。

本公司與『巴黎-斐行迪高等廚藝學校 法式私廚』合作『私廚到你家』 讓消費者體驗享受，使用您的廚房料煮出一道道美味法式料理。

為滿足消費者的需求德盟廚具以專業的施工、創新的概念與貼心的設計，讓廚房成為居家空間中最具『 機能性 』與『 互動性 』的核心。業界唯一在『室內interior』『美化家庭』『漂亮居家』連續數年每月雙刊登大篇幅廣告，更榮獲東風電視台『美味生活+』的青睞，為節目製作主要的櫥櫃背景主題。

『進化完美、超越當代、專業團隊、量身打造』