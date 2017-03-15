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居家的臥室，堪稱是私人最重要的小天地。當一天結束時，它是你放鬆身心重獲動能的空間；當你需要靜下心來細思問題時，它又是幫助你產生創意的好環境。但是如果臥室裡充斥著雜亂的物品，讓你感到心煩意亂，結果恐怕是適得其反。我們知道，收納一直以來都是我們生活中最令人煩惱的問題之一，無論是廚房、客廳、餐廳還是陽台，時間一長都逃不掉被各種雜物淹沒的厄運，臥室也是一樣，光是衣服就已經足夠讓人頭痛的了！所以我們在裝潢新家、設計臥室的時候一般都會非常重視收納空間的規劃。那麼你知道…
小坪數住家最大的困擾就是公用領域與房間的使用面積不夠，尤其是像客廳這種主要的社交領域，如果太狹小的話一定會讓舒適性降低。其實小坪數的家並不代表不舒適或者是，相反的，許多面積有限的生活領域常給人寬敞的視覺感受，也具有極佳的機能，因此，一個好的設計很重要，它不僅要合理分配有限的空間格局，還需要利用不同的色彩和元素讓你的小客廳充滿更多的可能性，比如利用擺設或者照片增加空間的張力等。如果說你家的客廳面積也很小，苦於要如何設計的話，你可以掌握以下的幾個重點:1.
木頭是被大家公認，最能為室內空間帶來溫度的自然素材，特別是在連棟房屋的透天玄關設計和透天厝樓梯設計方面，木頭一定是最常見、最百搭的素材之一。還有就是臥室，臥室這個空間是最需要溫度的生活領域，這樣一來我們才能放鬆歇息，重新獲得能量，迎接嶄新的一天。接下來我們就要為你介紹 28 間散發木頭溫暖的溫馨臥室，不管是使用木頭地板，床頭板或是家具，這幾間臥室都讓人感受到輕鬆自在，是可以充分休息的溫馨地帶。如果你也喜歡木頭元素，或者你需要翻修你的房屋，想要利用木頭元素來…