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珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO
室內設計師與裝修公司 桃園市蘆竹區
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    82坪煥然一新, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 牆面
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    82坪煥然一新
    壁意盎然, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 餐廳
    壁意盎然, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    +6
    壁意盎然
    生活玩味, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 客廳
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    +7
    生活玩味
    直線－穩．和, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 臥室
    直線－穩．和, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 臥室
    直線－穩．和, 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 珍品空間設計 | JP SPACE DESIGN STUDIO 更衣室
    +7
    直線－穩．和
    服務區域
    桃園市蘆竹區
    地址
    忠孝西路175巷36號1樓
    338 桃園市蘆竹區
    台灣
    +886-33525989 jp-sd.com.tw

    評論

    詹佳靜
    想角落的地方
    7個月前
    曾文俊
    很贴近生活的设计风格，但又不失美感，值得推荐。
    約2年前
    Fang Liu
    特别推荐珍品空间设计的ALin设计师和助手许小姐，在设计的过程中，总是能够倾听客户的意见和想要的风格，不会强加或坚持自己的想法。 从不迟到，而且有求必应、有问必答，态度非常好且价格合理公道，能了解客户的需求和给予最适宜的帮助，大推~~
    超過2年前
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