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為了烘托別墅建築的美，以及提供居者不踏出門也能貼近自然的小天地，庭園景觀成為了最佳小幫手。當你請專業的景觀設計師為你規劃設計之前，可以先了解庭園景觀的基本小知識，這樣傳達心中勾勒的藍圖時，過程會更順暢喔！完美的庭園裡頭，主要使用的材質包含: 木材、石材、磁磚、混凝土、鐵、玻璃… 等，常見的基本元素，則有下列幾種：格柵圍籬：居家安全不可輕忽，因此庭園絕對少不了防衛的裝置。比起水泥或者是金屬的圍牆，利用木頭打造而成的格柵圍籬不僅可愛美觀，還非常實用。利用格子…
比起購買建商蓋的新成屋，整體評估下來，自地自建可能更為划算! 會選擇自地自建的屋主，通常在心中都有一個房屋外觀的藍圖，這個藍圖也許是其他新成屋所無法達成的，只有靠自己找專業的建築師或者是施工團隊，才能開心圓夢。假如說目前你有基本的想像，但還需要一些額外的靈感的話，這本點子簿我們集結了 26 種外觀各異的美麗實例，可以讓想要自地自建的你找到一些設計好點子。別忘了，工欲善其事，必先利其器，自地自建也有類似的道理。找到一位經驗豐富的專業人士，自建的過程會更加順遂…
樓梯跟走廊一樣常常被人忽略其在室內裝潢上的重要性，但是不論是選用與搭配的材質或者是色調都能夠左右樓梯的美感，進而讓這個家中的角落成為令人注目的設計焦點。不過雖然說我們鼓勵大家與專業設計師聊聊，在樓梯的造型上多加琢磨，然而這個區域最重要的還是安全性，因此還是要以堅固性作為最主要的考量。這本點子簿為大家集結不同造型的樓梯設計，這些設計讓室內空間增色，非常有魅力! 現在就出發欣賞!▶ 加 LINE 訊息不漏接!