自地自建: 26 種有獨特外觀的美麗實例

比起購買建商蓋的新成屋，整體評估下來，自地自建可能更為划算! 會選擇自地自建的屋主，通常在心中都有一個房屋外觀的藍圖，這個藍圖也許是其他新成屋所無法達成的，只有靠自己找專業的建築師或者是施工團隊，才能開心圓夢。假如說目前你有基本的想像，但還需要一些額外的靈感的話，這本點子簿我們集結了 26 種外觀各異的美麗實例，可以讓想要自地自建的你找到一些設計好點子。別忘了，工欲善其事，必先利其器，自地自建也有類似的道理。找到一位經驗豐富的專業人士，自建的過程會更加順遂…

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