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設計既生活．生活既品味。
透過專業上的溝通與需求的理解站在客戶的角度去思考發想、繪畫出能讓每個客戶慢慢品嘗生活的專屬空間。
夏天到了，是否打算給家裡換換新裝，不只看起來清新涼快，更避開悶熱呢？你是否也想過粉刷新的牆色，甚至裝一台新冷氣呢？雖然夏天是活力充沛的季節，但因為台灣炎熱高溫又多雨，高溫和多雨都可能在裝修時造成困難，比方建材變形、受潮、色澤受損等等，所以動工時也有一些注意事項。但基本上，只要做到不過度曝曬並注意防潮，並不是什麼大問題。我們今天就針對夏天裝潢這個主題，提供讀者關於夏天裝修的小知識，比方適合的設計風格與顏色，可以嘗試的室內設計材質，裝修時的注意原則，以及如何想…
五月的新專題，我們想和大家分享如何從自家做起，打造環保永續的家園。我們蒐集了不同面向的10種小方法，有些隨手就能做到，而有些則是房屋裝修的提醒，但目的都是以做到重複循環利用，減少能源浪費，親近自然綠能的永續目標。我們的建議大致可概括為以下幾點。一，將一般建材漆料換成有相關標章認證的環保無毒材料。二，生活的包材、日用品、飾品，順手做到減碳減塑，以能多次使用為主。三，房屋與室內設計面，著重採光、通風的基礎，打好底子自然省去後續用燈開冷氣的浪費。四，選擇高機能/…
居家的臥室，堪稱是私人最重要的小天地。當一天結束時，它是你放鬆身心重獲動能的空間；當你需要靜下心來細思問題時，它又是幫助你產生創意的好環境。但是如果臥室裡充斥著雜亂的物品，讓你感到心煩意亂，結果恐怕是適得其反。我們知道，收納一直以來都是我們生活中最令人煩惱的問題之一，無論是廚房、客廳、餐廳還是陽台，時間一長都逃不掉被各種雜物淹沒的厄運，臥室也是一樣，光是衣服就已經足夠讓人頭痛的了！所以我們在裝潢新家、設計臥室的時候一般都會非常重視收納空間的規劃。那麼你知道…