你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
湘頡設計
室內設計師與裝修公司 高雄市前鎮區
概覽 6專案 (6) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 古典混搭現代風的二層獨棟別墅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    古典混搭現代風的二層獨棟別墅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    古典混搭現代風的二層獨棟別墅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    +11
    古典混搭現代風的二層獨棟別墅
    高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 客廳 Wood effect
    高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 客廳 White
    高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅 , 湘頡設計 湘頡設計 客廳 Wood effect
    +17
    高雄 21 坪現代日式風格透天厝宅
    新派混搭工業風！高雄 21 坪綠建築三口宅紅磚公寓, 湘頡設計 湘頡設計 客廳 磚塊 Red
    新派混搭工業風！高雄 21 坪綠建築三口宅紅磚公寓, 湘頡設計 湘頡設計 餐廳 磚塊 Red
    新派混搭工業風！高雄 21 坪綠建築三口宅紅磚公寓, 湘頡設計 湘頡設計 置入式廚房 鐵/鋼 Metallic/Silver
    +7
    新派混搭工業風！高雄 21 坪綠建築三口宅紅磚公寓
    斜式灰境, 湘頡設計 湘頡設計 商业空间
    斜式灰境, 湘頡設計 湘頡設計 商业空间
    斜式灰境, 湘頡設計 湘頡設計 商业空间
    +17
    斜式灰境
    品味典雅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    品味典雅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    品味典雅, 湘頡設計 湘頡設計 客廳
    +11
    品味典雅
    簡．溫, 湘頡設計 湘頡設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    簡．溫, 湘頡設計 湘頡設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    簡．溫, 湘頡設計 湘頡設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +5
    簡．溫

    設計既生活．生活既品味。

    透過專業上的溝通與需求的理解站在客戶的角度去思考發想、繪畫出能讓每個客戶慢慢品嘗生活的專屬空間。

    服務
    居家生活場域設計. 辦公空間. 商業店面. 設計規劃. 監工施作. 3D繪畫
    服務區域
    全台灣與高雄市前鎮區
    地址
    高雄市前鎮區沱江街22巷15號
    806 高雄市前鎮區
    台灣
    +886-986926811 goo.gl/1RvHCe

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Edit SEO element