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如果你想要打造出一個清爽又明亮的家，那麼耐看又療癒的北歐風風格會是理想的選擇！北歐風可說是純粹、簡約、自然印象的代表，運用斯堪地納維亞森林豐沛的林木資源，創造出溫和放鬆又高機能的室內環境，也能利用植物、抱枕等小物件，隨手創造繽紛多彩的氛圍。到底要怎樣做才能完美呈現出經典的北歐風呢？今天我們就先從客廳入手，告訴大家打造出北歐風客廳的5大必知重點。
一直以來，地毯都是妝點家居和增添室內舒適感的裝飾品。試想想看，如果你的北歐風客廳少了一張柔軟的淺色地毯，或者乾溼分離的浴室裡缺了一塊毛茸茸的吸水地毯，你不會覺得少了點什麼嗎？今天homify將會為大家介紹各種最常見的地毯種類，並且教大家要如何保養不同材質的地毯，以確保它們歷久常新。
泡茶是台灣重要的文化之一，而喝茶的時候，親愛的家人們一同分享當天發生的大小事，看似微不足道，卻常成為往後最為彌足珍貴的回憶。即使不是隻身一人，有親朋好友們陪伴共飲好茶，有時候沉默不語，也是一種與彼此的對話方式。這一本點子簿將要帶大家欣賞 17 個讓你享受靜謐泡茶時光的居家空間，不管是臥室窗邊、用餐區的餐桌上，或者是獨立的榻榻米房，你都可以在這些生活的角落泡茶喝茶，感受幸福的片刻。