寧靜的品茗時光: 17 個讓你忘卻壓力的居家空間

泡茶是台灣重要的文化之一，而喝茶的時候，親愛的家人們一同分享當天發生的大小事，看似微不足道，卻常成為往後最為彌足珍貴的回憶。即使不是隻身一人，有親朋好友們陪伴共飲好茶，有時候沉默不語，也是一種與彼此的對話方式。這一本點子簿將要帶大家欣賞 17 個讓你享受靜謐泡茶時光的居家空間，不管是臥室窗邊、用餐區的餐桌上，或者是獨立的榻榻米房，你都可以在這些生活的角落泡茶喝茶，感受幸福的片刻。

閱讀更多