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我們的設計不被制式風格限制，每一次的設計都是以客戶的需求與特色並且注入設計師的專業美學去發展獨特的空間美學。重視與客戶的溝通與設計上的細節，擅長開放式彈性空間的設計，透過一些非傳統的想像，或是跳躍時空的重組，讓空間使用上更靈活，也變得更有趣。特別重視人與生態的關係，從設計概念到最後空間的佈置，生態的隱現皆可讓生活更顯生命力。
燈光不只是簡單的照明用具，居家中針對不同空間、使用目的都有其學問所在，燈光的色溫及顏色，都會影響整體空間氛圍，下面就將介紹幾款別緻的燈具設計，啟發你的靈感想像，教你如何與不同的風格佈置作搭配，呈現自己想要的風格美感。
當氣候變遷正在改變全世界的生活型態，每個人不分國籍、年齡以及性別都在為了地球的永續而努力，提倡綠色環保、環境友善、天然有機材料裝潢及家具的理念成為流行趨勢。當各大家具製造商、品牌商都不遺餘力開發，並且推出利用永續材質製作的產品，下面就介紹幾個永續環保概念的家具，讓你從汰換成綠色家具開始，一起為腳下這片獨一無二的土地盡一份心力。
台灣都市生活寸土寸金的現象愈發嚴重，新蓋的建案一間比一間小，雖然只要有專業的設計就能透過巧思提升空間視覺感，但實際還是需要一定坪數大小的空間才可以營造舒適的居家生活，最好先以自身的需求為考量出發，掌握好配合的必須最小尺寸，以免買房後生活綁手綁腳。下面整理幾個小臥房的裝潢配置、家具挑選原則，讓你就算是小房間也可以舒適又愜意。