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沐光植境設計事業
室內設計師與裝修公司 台北市松山區
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    森之旅店

    我們的設計不被制式風格限制，每一次的設計都是以客戶的需求與特色並且注入設計師的專業美學去發展獨特的空間美學。重視與客戶的溝通與設計上的細節，擅長開放式彈性空間的設計，透過一些非傳統的想像，或是跳躍時空的重組，讓空間使用上更靈活，也變得更有趣。特別重視人與生態的關係，從設計概念到最後空間的佈置，生態的隱現皆可讓生活更顯生命力。

    服務
    室內設計裝修、家具空間佈置、花藝設計
    地址
    105 台北市松山區
    台灣
    +886-227079897

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