G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司

"楨"的解釋為古代築牆時立在兩端的木柱，所以木柱若不穩當，則影響基礎；大楨也秉持此精神鞭策自身，才能將完美的作品呈現與您。
大楨於2007年秋創建於台北，期間數度獲獎，得到各方肯定，尤其以2012年「日本橫濱Audi綜合展廳設計作品」深為Audi德國原廠喜愛，其設計將該品牌穩健、內斂、低調的一貫風格表現於空間內，也因如此，此案於2013年獲得日本建築大賞「新加坡燈光設計獎」及台灣之「設計金創獎」。我們不斷督促自己，設計之成敗在於細部，而對細部的瞭解在於專業知識是否足夠，也因如此，才能在足夠的知識下奠定專業的基礎。
- 服務
- 大楨提供從整體規劃、建築、室內及軟件設計，到品牌形象包裝、工程施工、專業顧問等一系列的服務。
- 服務區域
- 台灣/中國
- 公司獎項
- 2013艾特獎 / 案名: 大楨設計辦公室
- 2014臺灣傑出室內設計師大獎 / 案名: Audi 日本橫濱
- 2014金創獎 / 案名: Audi 日本橫濱
- 2015上海金外灘獎 / 案名: Audi cafe'
- 2018上海金外灘獎 / 案名：廣西賀州天立影院
- 地址
-
中正區濟南路二段45號2樓之1 2F-1., No.45, Sec. 2, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
10059 台北市 Taipei City
台灣
+886-223518362 www.gtd-studio.com