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G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市 Taipei City
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    • 廣西賀州天立影院, G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司
    廣西賀州天立影院, G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司
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    +7
    廣西賀州天立影院
    台北市溫馨北歐風14坪套房小宅, G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 客廳
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    台北市溫馨北歐風14坪套房小宅, G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司 臥室
    +11
    台北市溫馨北歐風14坪套房小宅
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    +7
    位於台北市鬧區的工業風辦公空間
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    +11
    Audi cafe
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    +4
    美式居家風格住宅
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    Audi - 內湖
    顯示全部8專案

    "楨"的解釋為古代築牆時立在兩端的木柱，所以木柱若不穩當，則影響基礎；大楨也秉持此精神鞭策自身，才能將完美的作品呈現與您。

    大楨於2007年秋創建於台北，期間數度獲獎，得到各方肯定，尤其以2012年「日本橫濱Audi綜合展廳設計作品」深為Audi德國原廠喜愛，其設計將該品牌穩健、內斂、低調的一貫風格表現於空間內，也因如此，此案於2013年獲得日本建築大賞「新加坡燈光設計獎」及台灣之「設計金創獎」。我們不斷督促自己，設計之成敗在於細部，而對細部的瞭解在於專業知識是否足夠，也因如此，才能在足夠的知識下奠定專業的基礎。

    服務
    大楨提供從整體規劃、建築、室內及軟件設計，到品牌形象包裝、工程施工、專業顧問等一系列的服務。
    服務區域
    台灣/中國
    公司獎項
    • 2013艾特獎 / 案名: 大楨設計辦公室
    • 2014臺灣傑出室內設計師大獎 / 案名: Audi 日本橫濱
    • 2014金創獎 / 案名: Audi 日本橫濱
    • 2015上海金外灘獎 / 案名: Audi cafe'
    • 2018上海金外灘獎 / 案名：廣西賀州天立影院
    地址
    中正區濟南路二段45號2樓之1 2F-1., No.45, Sec. 2, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
    10059 台北市 Taipei City
    台灣
    +886-223518362 www.gtd-studio.com

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