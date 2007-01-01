G.T. DESIGN 大楨室內裝修有限公司

"楨"的解釋為古代築牆時立在兩端的木柱，所以木柱若不穩當，則影響基礎；大楨也秉持此精神鞭策自身，才能將完美的作品呈現與您。

大楨於2007年秋創建於台北，期間數度獲獎，得到各方肯定，尤其以2012年「日本橫濱Audi綜合展廳設計作品」深為Audi德國原廠喜愛，其設計將該品牌穩健、內斂、低調的一貫風格表現於空間內，也因如此，此案於2013年獲得日本建築大賞「新加坡燈光設計獎」及台灣之「設計金創獎」。我們不斷督促自己，設計之成敗在於細部，而對細部的瞭解在於專業知識是否足夠，也因如此，才能在足夠的知識下奠定專業的基礎。