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寶佳室內裝修工務所
室內設計師與裝修公司 東區/台南市
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    服務
    室內設計、室內裝修工程
    服務區域
    台灣台南、高雄、嘉義與東區/台南市
    地址
    育樂街57巷3號2F-16
    701 東區/台南市
    台灣
    +886-917138728 www.facebook.com/PGXKT.COM.TW

    評論

    陳希希
    杜老板在估价丈量时解说的很详细，费用也列出细项，不同的材料优缺点都会说明，施工收尾也细心，有品质保证，契约也有保固。
    6個月前
    滷味（JF遊戲頻道）
    态度成就专业、不知道是我们只装潢浴室而已还是真的忙，忙到完全没下文真了不起 不知道你还有什么想说的
    約1年前
    Bear Chou
    細心溝通、施工品質很棒！從丈量到完工，設計師都非常有耐心為我們講解跟建議，我和我家人都相當滿意！
    11個月前
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    最近來自homify編輯團隊的肯定

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