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一個家最重要的裝潢非地板莫屬，不僅是室內空間面積最大的，且不同於一般家具的可替換性，在一開始裝潢時沒有挑好，入住後才想重新設計，可是一件及其困難的大工程。因此挑選地板材質，可是打造室內空間設計最初也是最重要的一步，下面教你認識幾種常見的地板材質，帶你找出最適合自己與居家空間的地板材質，打造時尚與實用兼具的地板設計，讓你居家生活有型又愜意。
廚房是我們最重要的居家生活空間之一。在現實生活中，特別是在現代家庭，廚房不僅僅代表著我們的一日三餐，也常常是我們享受慢生活、休閒和放鬆的私人空間，更是我們可以短暫從忙碌工作和學習中脫離出來的“秘密武器”，通過食物療癒自己。那麼你知道我們可以怎麼來設計廚房嗎？如果空間不足怎麼辦呢？對於狹小或者是獨立的空間來說，一字型廚房是最佳的選擇。一字型廚房就是將洗滌、烹調以及儲物區設計在同一條動線上，雖然說能夠利用的範圍沒有其他類型的廚房來得大，但是只要設計得宜的話，不…
開放性的廚房是許多人喜歡的設計！因為可以讓空間更為穿透與開闊！而開放性廚房最常使用的就是一字型的設計，不占空間又實用更符合開放性空間的空間整合。一字型也是最適合小空間的簡便設計，現在廚房裝修師也有各種建材、家具嵌合機能、裝飾風格、內建五金收納等技術，讓一字形廚房更有客製化的獨特。以下我們整理多個案例，哪些能夠滿足你家廚房？現在就一起參觀吧？