23 種適合小公寓的一字型廚房

廚房是我們最重要的居家生活空間之一。在現實生活中，特別是在現代家庭，廚房不僅僅代表著我們的一日三餐，也常常是我們享受慢生活、休閒和放鬆的私人空間，更是我們可以短暫從忙碌工作和學習中脫離出來的“秘密武器”，通過食物療癒自己。那麼你知道我們可以怎麼來設計廚房嗎？如果空間不足怎麼辦呢？對於狹小或者是獨立的空間來說，一字型廚房是最佳的選擇。一字型廚房就是將洗滌、烹調以及儲物區設計在同一條動線上，雖然說能夠利用的範圍沒有其他類型的廚房來得大，但是只要設計得宜的話，不…

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